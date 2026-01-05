2025 жылдың қорытындылары: қазақстандықтар мемлекеттік қызметтерді смартфон арқылы жиі ала бастады
eGov Mobile мобильді қосымшасын 11,7 млн астам қазақстандық пайдаланады, ал ай сайынғы белсенді аудиториясы 6,4 млн пайдаланушыны құрайды.
Мобильді сервистер мемлекеттік қызметтерді алудың негізгі арнасына айналуда: 2025 жылдың басынан бері қазақстандықтар онлайн форматта 51,5 млн астам қызмет алған, олардың шамамен жартысы eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы көрсетілген. Бүгінде Қазақстанда мемлекеттік қызметтердің шамамен 90% онлайн форматта қолжетімді. eGov.kz порталының тіркелген пайдаланушыларының саны 15,1 млн адамнан асады, оның ішінде 610 мың пайдаланушы ағымдағы жылдың басынан бері қосылған.
eGov Mobile мобильді қосымшасын 11,7 млн астам қазақстандық пайдаланады, ал ай сайынғы белсенді аудиториясы 6,4 млн пайдаланушыны құрайды. Күн сайын қосымшаны 671 мыңнан астам адам қолданады. 2025 жылы азаматтар үшін 220 цифрлық сервис пен мемлекеттік қызмет қолжетімді болды.
Негізгі анықтамалар мен қызметтерден бөлек, азаматтар жаңа цифрлық құралдарды да белсенді пайдалануда. Ең сұранысқа ие сервистердің қатарында — банктік қарыздар мен микрокредиттер алудан ерікті түрде бас тарту сервисі, соттылығының бар немесе жоқ екендігі туралы анықтама, сондай-ақ заңды тұлғаның тіркеу әрекеттері туралы анықтама бар.
2025 жылдың маусым айынан бастап Қазақстанда азаматтардың құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін жаңа цифрлық құрал — «Заң және Тәртіп» сервисі енгізілді. Бұл сервис мобильді қосымшалар арқылы қоңырау шалмай немесе жеке бармай-ақ құқық бұзушылықтар туралы жедел хабарлауға мүмкіндік береді.
2025 жылдың тамыз айында eGov Mobile мобильді қосымшасы соңғы жылдардағы ең ірі жаңартуға ие болды. Негізгі жаңашылдық — жасанды интеллект технологияларына негізделген eGov AI интеллектуалды іздеу жүйесінің іске қосылуы.
2025 жылы eGov.kz порталы арқылы қазақстандықтар 25,7 млн астам мемлекеттік қызмет алды. Порталдағы ең танымал мемлекеттік қызметтер қатарында: зейнетақы аударымдары туралы анықтама алу, емханаға тіркелу, Ф-6 нысаны (жылжымайтын мүліктің бар-жоғы туралы анықтама) бар.
Сонымен қатар, биыл мемлекеттік онлайн-сервистерді пайдалану кезінде ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру және пайдаланушылардың деректерін алаяқтардан қорғау жұмыстары күшейтілді. Атап айтқанда, 2025 жылдың қазан айынан бастап eGov.kz порталында авторизациялау тәртібі өзгертілді. Енді электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдалана отырып жүргізілетін авторизацияның бірінші кезеңінен кейін пайдаланушы 1414 нөмірінен жіберілетін SMS-код арқылы жеке басын растауы қажет. Бұл өзгерістер eGov.kz порталына, сондай-ақ оның құрамдас бөліктеріне (eOtinish сервисі, «Ашық үкімет» порталы) қатысты.
Сонымен бірге, пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін логин мен пароль арқылы кіру мүмкіндігі де қолжетімді болды: пайдаланушы ЖСН/БСН мен құпиясөзді енгізеді, ал жеке басын растау ЭЦҚ көмегімен жүзеге асырылады. Бұл өзгерістер электрондық үкімет порталы eGov.kz және оның компоненттеріне (eOtinish сервисі, Smart Bridge платформасы, «Ашық үкімет» порталы) қолданылады.