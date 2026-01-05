Итоги 2025 г.: казахстанцы все чаще получают госуслуги через смартфон

Мобильным приложением eGov Mobile пользуется более 11,7 млн казахстанцев, при этом ежемесячная активная аудитория составляет 6,4 млн пользователей.

Мобильные сервисы становятся ключевым каналом доступа к государственным услугам: с начала 2025 года казахстанцы получили более 51,5 млн услуг онлайн, почти половина из которых была оказана через мобильное приложение eGov Mobile.

На сегодняшний день порядка 90% государственных услуг в Казахстане доступно в онлайн-формате. Количество зарегистрированных пользователей портала eGov.kz превышает 15,1 млн человек, при этом 610 тысяч пользователей присоединилось с начала 2025 года.

Мобильным приложением eGov Mobile пользуется более 11,7 млн казахстанцев, при этом ежемесячная активная аудитория составляет 6,4 млн пользователей. Ежедневно приложением пользуется более 671 тыс человек. В 2025 г. гражданам стало доступно уже более 220 цифровых сервисов и госуслуг.

Помимо базовых справок и услуг граждане также активно используют новые цифровые инструменты. В числе наиболее востребованных — сервис добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов, справка о наличии либо отсутствии судимости, а также справка о регистрационных действиях юридического лица.

С июня 2025 года в Казахстане внедрен новый цифровой инструмент взаимодействия граждан с правоохранительными органами — сервис «Закон и Порядок», позволяющий оперативно сообщать о правонарушениях через мобильные приложения без необходимости звонков или личных обращений.

В августе 2025 года мобильное приложение eGov Mobile получило крупнейшее обновление за последние годы. Ключевым нововведением стал интеллектуальный поиск eGov AI, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

В 2025 году через портал eGov.kz казахстанцы получили более 25,7 млн государственных услуг. Самыми популярными госуслугами на портале стали: получение справки о пенсионных отчислениях, прикрепление к поликлинике, справка Ф-6 (о наличии недвижимости).

В 2025 году также усилена работа по повышению уровня информационной безопасности и защите данных пользователей от мошенников при работе с государственными онлайн-сервисами. Так, с октября 2025 г. на портале eGov.kz изменился порядок авторизации. Теперь после первого этапа авторизации с использованием электронной цифровой подписи пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов (сервис eOtinish, портал «Открытое правительство»).

Вместе с тем, для удобства пользователей стал доступен вход по логину и паролю, когда пользователь вводит ИИН/БИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП (изменения касаются портала электронного правительства eGov, а также его компонентов — сервиса eOtinish, платформы Smart Bridge, портала «Открытое правительство»).

