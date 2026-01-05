Страхование жилья от бедствий и регулирование онлайн-платформ: планы на 2026 год

Проект плана законопроектных работ на 2026 год сформирован с учетом задач по цифровой трансформации и социальной защите граждан.

В рамках реализации послания и поручений Главы государства разработан план законопроектных работ на 2026 год. О предстоящих законодательных инициативах, направленных на защиту имущества граждан и развитие новых технологий, на заседании правительства доложил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Проект плана предусматривает разработку 12 законопроектов, ключевые из которых решают конкретные социальные и экономические задачи. В сфере социальной защиты разрабатывается закон об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также поправки в трудовое законодательство и систему соцобеспечения.

В рамках исполнения поручений Президента готовятся поправки по вопросам госимущества и законодательство по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном блоке планируется внесение проекта закона о нефтегазохимической промышленности.

«В парламент планируется внести 5 законопроектов в первом полугодии и 7 — во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений Президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития», — подчеркнул министр.

