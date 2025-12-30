В Казахстане дан старт беспилотной доставке

Минцифры подписало меморандумы с ключевыми игроками.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Freedom Lifestyle подписали первый в стране меморандум о намерениях по развитию сервисов беспилотной доставки. Стороны договорились о совместном запуске пилотных проектов дрон-доставки. Подписанный документ закладывает основу для развития городской инфраструктуры и цифровых решений, а также позволяет протестировать новые форматы доставки в реальных условиях с акцентом на безопасность и удобство для жителей города.

В рамках сотрудничества Freedom Lifestyle сможет участвовать в финансировании и организации проектов, а также интегрировать сервисы беспилотной доставки в собственные цифровые продукты. С начала 2025 года компания формирует команду операторов беспилотных летательных аппаратов и проводит тестирование технологий дрон-доставки в R& D-лаборатории Freedom X.

Роль МИИЦР заключается в формировании регуляторных условий, обеспечении безопасности и координации внедрения новых технологий в городскую среду. Министерство сопровождает проект на этапе пилота, создавая прозрачные и понятные правила для его последующего масштабирования.

Стороны также договорились о регулярном взаимодействии в рамках рабочих встреч и профильных мероприятий.

«Подписание меморандума отражает системный подход государства к развитию беспилотных технологий и современных логистических сервисов. Пилотные проекты позволяют в реальных условиях протестировать технологии, выработать необходимые нормативные решения и заложить основу для дальнейшего масштабирования таких сервисов», — отметил председатель Комитета Цифровых активов и прорывных технологий МИИЦР Гиззат Байтурсынов.

«Мы рады сотрудничеству с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и благодарим за поддержку наших инициатив. Это партнерство открывает новые горизонты для внедрения беспилотных технологий в повседневную жизнь граждан, делая процесс доставки более быстрым и эффективным», — отметил генеральный директор Freedom Lifestyle Group Алексей Ли.

В рамках пилотного проекта в Алматы дроны будут использоваться для доставки продуктов питания, товаров повседневного спроса и лекарственных средств. Один беспилотный аппарат сможет перевозить грузы массой до 10 килограммов в радиусе до 3 километров от двух точек, расположенных в верхней и средней части города. Полеты будут выполняться в дневное время и только при благоприятных погодных условиях.

Пилотный запуск запланирован на период с января по март 2026 года и будет развиваться поэтапно. По мере подтверждения безопасности полетов, устойчивости каналов связи и с учетом обратной связи от горожан количество задействованных дронов будет постепенно увеличиваться. Это позволит протестировать сервис в городских условиях и подготовить его к дальнейшему расширению, в том числе для доставки в сельской местности.

На текущем этапе вся необходимая инфраструктура для запуска пилота уже подготовлена, при этом вопросам безопасности полетов и защите граждан уделяется приоритетное внимание. Для беспилотных аппаратов предусмотрены меры на случай нештатных ситуаций, включая автоматический возврат или безопасную посадку. Каждый дрон оснащен системой безопасности с парашютом и способен продолжать полет в автономном режиме даже при потере интернет-соединения.

Маршруты доставки формируются таким образом, чтобы минимизировать риски для населения — преимущественно над зелеными зонами, парками и вдоль улиц. Работа операторов осуществляется в соответствии с правилами и регламентами, согласованными с авиационными регуляторами.

В перспективе проект направлен на повышение качества и доступности логистических сервисов, с возможностью дальнейшего расширения доставки не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах.

Помимо этого, Министерство искусственного интеллекта, Министерство транспорта, акимат Астаны и компания inDrive подписали меморандум о реализации в 2026 году пилотного проекта беспилотного такси в Астане. Столица готовится к переходу на новые форматы городской мобильности, рассматривая автономный транспорт как инструмент повышения безопасности, комфорта и качества городской среды. Астана войдет в число первых городов Казахстана, где в 2026 году на линию выйдет беспилотное такси.

Проект по внедрению беспилотных автомобилей реализуется в рамках стратегии «умного города» и развития цифровой инфраструктуры. Первым этапом пилота с участием inDrive и задействованных государственных органов станет запуск тестового полигона и формирование регуляторной песочницы — адаптации вопросов законодательства и готовности инфраструктуры. Работа над проектом стартует с начала 2026 года.

«Запуск проекта беспилотного такси — это важный шаг в развитии умной и безопасной городской мобильности. Для нас принципиально, чтобы внедрение автономного транспорта происходило поэтапно, с приоритетом безопасности граждан, прозрачного регулирования и готовности инфраструктуры. Астана становится площадкой, где новые технологии проходят реальную проверку в городских условиях, прежде чем масштабироваться. Такой подход позволяет одновременно поддерживать инновации и обеспечивать доверие общества к новым цифровым решениям», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Совместно с акиматом Астаны выбран предварительный маршрут пилота: от Международного аэропорта Астаны до торгового центра Abu Dhabi Plaza. Запуску будет предшествовать тщательная подготовка для обеспечения безопасности езды автономных автомобилей, находящихся в них пассажиров, пешеходов и других участников движения. На улицы Астаны выйдут самоуправляемые автомобили, уже выполняющие поездки в крупнейших городах мира, и доказавшие свою надежность и безопасность. Движение будет осуществляться только после проведения оценки рисков дорожных ситуаций и под контролем со стороны оператора и производителя.

В Казахстане вызов беспилотного такси будет доступен через мобильное приложение inDrive. В рамках проекта компания обустроит специальную зону для посадки пассажиров в аэропорту Астаны. Полный запуск пилота будет возможен только при положительных результатах тестирования, а также при наличии регуляторных механизмов и требований к инфраструктуре.

Отмечается, что в странах и городах, где уже используется беспилотное такси, уровень безопасности поездок значительно вырос. По данным производителей, в таких местах количество ДТП с тяжелыми травмами снизилось до 90%. Также внедрение беспилотного транспорта приведет к изменениям на рынке райд-хейлинга.

