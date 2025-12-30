В Минцифры объяснили подорожание мобильной связи в Казахстане

Государство старается усилить конкуренцию на рынке связи.

В кулуарах мажилиса вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун высказался о повышении тарифов сотовыми операторами и прокомментировал норму закона, в соответствии с которой появится возможность устанавливать базовые станции на крышах жилых домов без согласия жильцов, передает Liter.kz https://liter.kz/ .

По словам вице-министра, государство старается усилить конкуренцию на рынке связи, создавая условия для прихода новых игроков – от инфраструктуры до нормативно-правовой базы. Однако рост тарифов, как отметил Дмитрий Мун, часто связан не с прямым повышением цен, а с переходом абонентов на новые тарифные планы.

«Политика операторов такова, что при переходе с тарифа на тариф повышение происходит незаметно. У меня, например, тариф 3500 тенге в месяц – он сохраняется уже четыре года», – сказал Мун.

Он также подчеркнул, что запрос общества на качественный интернет требует установки более мощных антенн с учетом плотности населения. Акиматы совместно с министерством уже определяют потенциальные места размещения базовых станций. По его словам, правила и требования будут дорабатываться, чтобы обеспечить стабильный интернет по всей стране.

«Наша цель – качественный интернет для каждого казахстанца», – резюмировал вице-министр.

