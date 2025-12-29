Следите за новостями

    КНБ получает новые полномочия: Токаев подписал указ

    Указ вводится в действие со дня его подписания.

    29 декабря 2025 19:00, Profit.kz
    25 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», передает Zakon.kz.

    Как следует из документа, в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления президент постановил: «Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями».

    Вместе с тем правительству совместно с КНБ в установленном законодательством РК порядке поручено обеспечить: разработку необходимых законодательных поправок; принятие иных мер по реализации настоящего указа.

    «Комитету национальной безопасности Республики Казахстан внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в тексте документа.

    Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента РК.

