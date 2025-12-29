KMC 2026: вирусный рост — это не случайность, а инженерная задача

28 января 2026 года в Алматы пройдет Kazakhstan Marketing Conference.

Что, если десятикратный рост — это не удача, а точная инженерная задача, где у каждой переменной есть свое место? 28 января 2026 года в Алматы на Kazakhstan Marketing Conference (KMC 2026) представят чертежи для такого строительства.

Организованная Kazakhstan Growth Forum совместно со Школой Креативной Смелости Асхата Ускембаева, конференция превратит пространство отеля InterContinental Almaty в мастерскую по проектированию будущего. Здесь для совместной работы над «конструкцией» роста соберутся более 50 ведущих архитекторов рынка — топ-спикеров и сотни профильных специалистов.

Тема «10X VIRAL GROWTH: Who, How, Where?» задает четкий план работы. Это каркас, внутри которого эксперты из флагманских казахстанских и международных компаний систематизируют успешные практики. Их цель — перевести абстрактную цель «вырасти в 10 раз» в конкретные ответы на стратегические вопросы. Кто является драйвером роста в новой реальности: уникальный продукт, лояльный клиент или хайповая коммуникация? Какие методологии, технологии и каналы способны генерировать настоящий вирусный эффект? И где разворачиваются главные маркетинговые баталии — в каких цифровых экосистемах и на каких платформах будущего?

Программа конференции, охватывающая все аспекты работы — от долгосрочной стратегии, основанной на пожизненной ценности клиента (LTV), до алгоритмов вирусного распространения и тонкостей сильного бренда, — построена вокруг поиска ответов на эти вызовы.

KMC 2026 выходит за рамки привычного формата выступлений. Это платформа для реального нетворкинга, панельных дискуссий и развития компетенций. Участников ждут:

— C-MENTORING — краткие личные встречи с гуру маркетинга, где можно обсудить конкретные задачи и получить персональный совет.

— Церемония вручения профессиональной премии в номинациях «The Best CMO of the year», «Creative Campaign of the year» и «New Experience of the year». Победитель главной номинации получит эксклюзивный доступ в закрытое C-level сообщество Kazakhstan Growth Forum.

— Презентация результатов масштабного отраслевого исследования Centras Marketing Survey 2026, в формировании которого могут принять все заинтересованные руководители уже сейчас. Пройти опрос можно здесь.

«В современной экономике маркетинг — это не статья расходов, а целая система управления спросом. Компании, которые понимают это и применяют измеримые и технологичные инструменты, получают возможность не на проценты, а в разы увеличивать свою аудиторию, выручку и стоимость. Именно эту философию и набор инструментов будут разбирать на KMC 2026 под лозунгом «10X VIRAL GROWTH», — отмечает Елена Афонина, управляющий директор Centras Group и чемпион KMC.

Если вам нужны конкретные кейсы или более глубокий разбор одной из моделей роста, то вам точно нужно на конференцию. Регистрация здесь.

KMC 2026 поддержали такие компании, как Forte Bank, Yandex Ads, Kommesk, Popeyes, Centras Securities.