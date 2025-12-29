Системный интегратор Green Light ITS выбран партнером года Cisco в Центральной Азии

Американский техногигант назвал компанию лучшим партнером 2025 года в регионе Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

На ежегодной церемонии Cisco Partner Summit 2025 в Сан-Диего, США компания Green Light ITS признана лучшей в реализации проектов в сегментах малого, среднего бизнеса и корпоративного рынка. Для профессионального сообщества это событие примечательно тем, что центральноазиатский игрок обошел конкурентов из стран с традиционно высокими IT-бюджетами, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия.

Green Light ITS сегодня является одним из ключевых технологических партнеров для бизнеса в Казахстане. Компания специализируется на системной интеграции — проектировании и внедрении сложных решений Cisco и других вендоров в области сетевой инфраструктуры, кибербезопасности и облачных сервисов.

«Для нас эта награда — огромная честь и подтверждение профессионализма нашей команды. Мы гордимся тем, что представляем Центральную Азию в международном сообществе Cisco. Это признание вдохновляет нас и дальше развивать цифровую экосистему региона, помогая бизнесу и государственным организациям использовать технологии Cisco для устойчивого роста и инноваций», — отметил CEO Green Light ITS Иван Карманов.

Cisco Systems — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, продукты для IP-телефонии, беспроводные решения и программное обеспечение. Для казахстанских заказчиков успех интегратора Green Light ITS означает прежде всего наличие внутри региона подтвержденной экспертизы мирового класса, упрощенный доступ к прямой поддержке вендора и глобальные стандарты при построении критически важной IT-инфраструктуры.

Green Light ITS — один из ведущих системных интеграторов Центральной Азии, официальный партнёр Cisco, IBM, Fortinet, Dell Technologies, Palo Alto Networks, F5 и Extreme Networks. Компания помогает корпоративным и государственным клиентам в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане переходить на новые уровни цифровой эффективности, внедряя решения мировых технологических лидеров.