    Когда появится интернет в поездах и самолетах?

    Технологии спутникового интернета уже доступны, однако казахстанские авиакомпании пока их не применяют.

    29 декабря 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о планах по запуску интернета в поездах и на бортах Air Astana, а также обозначил сроки начала проекта. Мадиев отметил, что развертывание интернета в транспорте планируется начать уже в следующем году, передает Zakon.kz.

    «В Air Astana и поездах КТЖ уже со следующего года начнет появляться интернет. По нашим наблюдениям и планам, в первом полугодии следующего года порядка 50% пассажиров будет иметь доступ к спутниковому интернету в поездах. Примерно с октября следующего года в Air Astana появятся борта с возможностью доступа к спутниковому интернету», — озвучил министр.

    По его словам, технологии спутникового интернета уже доступны, однако казахстанские авиакомпании пока их не применяют. При этом ряд зарубежных перевозчиков, выполняющих рейсы в Казахстан, включая Turkish Airlines, предоставляют такие услуги уже давно.

    Министр подчеркнул, что в Air Astana рассчитывают начать внедрение интернета на бортах после установки необходимого оборудования и оптимистично оценивают сроки реализации проекта.

    Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.

