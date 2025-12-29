Одобрен пилотный проект по оплате криптовалютой через QR

Национальный Банк провел очередное заседание правления.

В ходе заседания заслушан доклад об обновленном прогнозе НБК по основным макроэкономическим показателям на 2025–2027 годы, рассмотрены вопросы по управлению активами ЕНПФ и Национального фонда РК, а также реализации финтех-проектов.

С учетом поступивших заявок на участие в регуляторной песочнице по проектам, связанным с цифровыми активами, одобрено три пилотных проекта по трем направлениям: организация QR-оплаты посредством цифровых активов, токенизация аффинированного золота Национального Банка, выпуск и оборот стейблкоина в тенге для обслуживания операций с цифровыми активами.

На заседании правления также утверждены основные параметры дизайна, изготовления и выпуска в обращение коллекционных монет НБК в 2026 году.

В рамках проведенной работы по исключению излишней законодательной регламентации и дебюрократизации внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты Национального Банка и проведена консолидация актов по вопросам предоставления отчетности банками второго уровня РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом.

