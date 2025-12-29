Рынок транспортной телематики Казахстана: от GPS к цифровой зрелости

Контроль топлива, механизмов и эксплуатационных данных становится инструментом оптимизации бизнеса.

Группа компаний «Эскорт» представила срез рынка транспортной телематики Казахстана, проведенный в сентябре–октябре 2025 года на основе опросов более 80 интеграторов, производителей и разработчиков, а также анализа официальной статистики. Документ выявляет ключевые тренды: рынок переходит от базового GPS-мониторинга к комплексным системам аналитики, где контроль топлива, механизмов и эксплуатационных данных становится инструментом оптимизации бизнеса.

Автопарк и потенциал роста

В Казахстане свыше 1 млн потенциальных объектов мониторинга, включая коммерческий транспорт и спецтехнику. Только в 2024 году было зарегистрировано около 48 тысяч грузовиков и автобусов и порядка 19 тысяч единиц спецтехники, что создает базу для дальнейшего расширения телематических решений.

Рынок датчиков уровня топлива показывает, насколько велик еще нереализованный потенциал: при 67 тыс. новых единиц техники (грузовики + спецтехника) было реализовано 21 тыс. датчиков в 2024 году. Спрос на такие решения напрямую следует за обновлением парка и развитием сегментов логистики, ЖКХ, добычи и сельского хозяйства.

ПО: кто лидирует и за что платит клиент

В 2024 году новые подключения превысили 90 тыс. транспортных средств. В ПО лидирует Wialon (59% рынка), ГЛОНАСС Soft (13%), Omnicomm (9%). Рынок трансформируется: конкуренция за последние 3 года растет, меняя расстановку сил. Драйвером роста в программном обеспечении является государственная поддержка цифровизации для повышения прозрачности и эффективности транзитных коридоров.

Оборудование: трекеры и датчики

Рынок трекеров находится в зрелой фазе: расстановка сил относительно стабильна, а рост в основном следует за динамикой продаж грузовиков и спецтехники — на уровне 15-20% в год. Основной драйвер — дооснащение уже эксплуатируемой техники, где базовый мониторинг по‑прежнему доминирует, но растет интерес к комплексным решениям.

Среди трекеров в лидерах Teltonika, у которой практически половина рынка, 22% — у ГЛОНАСС Soft, еще 13% — у NAVTELECOM.

Рынок датчиков уровня топлива стабилизировался. Уже нет такого активного роста как в 2024 году. Сейчас на нем наблюдается прирост на уровне 15-20%. Рынок полагается на продажи грузовиков (+10% ежегодно), а также на активную цифровизацию экономики. Лидером на рынке датчиков уровня топлива является Escort с 58%.

Новые точки роста: куда расти дальше?

Большинство интеграторов не ограничивается только реализацией трекеров и датчиков уровня топлива. 3 из 4 респондентов активно продают доп. оборудование. Наиболее востребованные направления дооснащения — контроль работы механизмов, температурные датчики, видеомониторинг, учет моточасов и контроль давления в шинах. Это демонстрирует переход рынка от базового контроля местоположения к комплексному управлению эксплуатацией техники.

Прогноз на 2026: рост несмотря на риски

Почти половина интеграторов ожидает увеличения рынка в 2026 году, треть прогнозирует стабильность.

«На рынке Казахстана складывается благоприятная ситуация. Рынок продаж коммерческой техники растет, а ее мониторинг постепенно становится повседневностью. Одновременно происходит активная цифровизация промышленных секторов, поддерживаемая масштабными инвестициями в расширение доступности интернета и улучшение зон сетевого покрытия», — говорит Игорь Сукманов, руководитель проектов ГК «Эскорт».

Оптимизм связан со стабильностью на рынке — это постепенный переход от базового мониторинга к применению более сложных решений. А цифровизация всех секторов экономики с активным участием государства усилит рост. Рынок неизбежно будет расти и развиваться. Задача интеграторов — расти и развиваться вместе с рынком.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.