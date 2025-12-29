Внедрение БПЛА в учебный процесс: более 150 учителей Астаны прошло обучение в Astana Hub

Основная задача программы — повышение компетенций учителей, формирование профессионального сообщества и методическая поддержка образовательных учреждений, планирующих запуск дрон-направлений.

В Astana Hub прошла серия семинаров программы подготовки тренеров-преподавателей, посвященная использованию беспилотных авиационных систем и дрон-футбола в школьном образовании. Семинары стали стартовой точкой системной программы по внедрению инженерно-технологических дисциплин в школы и колледжи.

«Сегодня мы делаем первый шаг к формированию полноценной экосистемы школьного беспилотного образования. Наша задача — подготовить учителей, дать им инструменты, методики и реальную практику, чтобы они могли самостоятельно развивать направление БАС и дрон-футбола в своих школах», — отметил руководитель Drone Tech Center Дмитрий Иванов.

Однодневная программа семинаров сочетала теоретическую и практическую части. Участники познакомились с основами беспилотных авиационных систем, мировыми и казахстанскими трендами отрасли, требованиями безопасности и регулирования, а также прошли практику пилотирования на профессиональных симуляторах и учебных дронах в контролируемой среде. Отдельное внимание было уделено методикам организации кружков, элективных курсов и проектной деятельности с использованием дронов.

В семинарах приняли участие педагоги из 114 школ и 34 колледжей Астаны, что соответствует плану пилотной группы. Основной задачей программы стало повышение компетенций учителей, формирование профессионального сообщества и методическая поддержка образовательных учреждений, планирующих запуск дрон-направлений.

«Семинар произвел сильное впечатление и полностью соответствует требованиям времени. Дрон-технологии открывают широкие возможности для повышения интереса школьников к обучению. Мы искренне благодарны организаторам за то, что они показали современные направления и открыли для нас новые перспективы», — отметила учитель школы-лицея № 35 Гульсина Сериккызы.

Программа реализована Drone Tech Center при Astana Hub совместно с Центром молодежного образования города Астаны, Управлением образования города Астаны, компаниями Aeroo и DronED, а также Kazakhstan Drone Soccer Association. В 2026 году организаторы планируют запуск полноценного курса ToT Level 1 для учителей, разработку методических пакетов для школ, расширение программы на колледжи и регионы, а также пилотное внедрение дрон-футбола и учебных лабораторий БПЛА. В 2026 году запланирована подготовка республиканского образовательного форума по беспилотным авиационным системам.

