РЦКС объявляет конкурс на создание космической системы связи KazSat-3R

Приглашения для участия в процедурах внутреннего отбора потенциального поставщика были направлены более 40 компаниям, 14 из них откликнулось.

В соответствии с планами развития национальной геостационарной космической системы связи Kazsat в 2029 году будет осуществлена плановая замена спутника связи и вещания KazSat-3, чей расчетный срок эксплуатации определен до конца 2029 года. АО «Республиканский центр космической связи» приступило к процедуре внутреннего отбора потенциального поставщика для выполнения работ по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи для замещения спутника KazSat-3 (космическая система связи KazSat-3R). Цель проекта KazSat-3R — развитие аэрокосмической отрасли и отрасли связи, повышение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры РК, обеспечение функционирования национальной космической системы связи KazSat.

В рамках реализации проекта KazSat-3R Аэрокосмическим комитетом МИИЦР РК были направлены приглашения для участия в процедурах внутреннего отбора потенциального поставщика для выполнения работы по проекту KazSat-3R более 40 компаниям — производителям космической техники. В их числе — компании с мировым опытом в области создания космических аппаратов различного назначения, а также компании-стартапы, совершившие первые шаги в области создания космической техники.

На приглашение участвовать в конкурсе на создание нового казахстанского спутника связи KazSat-3R откликнулось 14 компаний, в числе которых — 2 казахстанские и 12 иностранных. 15 декабря 2025 года АО «РЦКС» направило 14 компаниям, вошедшим в окончательный список потенциальных поставщиков, приглашения для участия в процедурах внутреннего отбора. Срок окончания подачи заявки и всех необходимых документов потенциальными поставщиками установлен до конца марта 2026 года.

Финансирование проекта KazSat-3R планируется с привлечением двух источников. Основное финансирование (более 50% от общей стоимости) будет осуществляться за счет собственных средств АО «Республиканский центр космической связи» (оператор космической системы связи KazSat). Дофинансирование высокотехнологичного космического проекта будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

