Более 6 тысяч казахстанцев стали жертвами телефонных мошенников в 2025 году

Граждан призывают быть бдительными.

Генеральная прокуратура РК предупреждает о телефонных мошенниках. В 2025 году телефонным аферистам удалось обмануть более 6,1 тыс. граждан. Методы мошенников все более изощряются, но основная схема остается прежней. На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера 1414, передает Liter.kz.

Первый звонок — злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт — лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи. Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить займ и перевести средства на «безопасный счет».

Отмечается, что именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы.

Ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялся SMS с короткого номера 1414. Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз 1414, возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи или QR-кода. С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные требования, отключены от SMS-шлюза 1414. Эти меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников.

Генеральная прокуратура предупреждает:

— государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли;

— так называемые «безопасные счета» для перевода денег не существуют;

— будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам;

— при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы;

— соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.

Граждан призывают быть бдительными и не становиться жертвами злоумышленников.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.