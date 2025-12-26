Право на «цифровое забвение» хотят закрепить в Казахстане

Участились случаи, когда добровольно предоставленные людьми персональные сведения начинают использовать без их спроса.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун сообщил, что планируется закрепить обязанность компаний удалять или прекращать обработку персональных данных по запросу гражданина. Дмитрий Мун напомнил, что идентичность, в том числе цифровая — это право гражданина, а не обязательство, передает Zakon.kz.

«При определенных случаях, закрепленных в законах, это будет являться обязательным. Мы понимаем, что мы должны вести соответствующий учет для реагирования и планирования государственных функций. При этом также дополнительно существует несколько статьей касательно так называемого „права на забвение“», — сказал он.

По данным вице-министра, сейчас участились случаи, когда добровольно предоставленные людьми персональные сведения начинают использовать без их спроса.

«Им могут каждый месяц звонить или напоминать о каких-то акциях, или человек может захотеть удалить свой аккаунт из какого-то приложения, где он раньше работал. В Цифровом кодексе закрепляется обязанность и ответственность обязательного удаления либо прекращения обработки персональных данных при запросе гражданина — это уже учтено. В течение 15 дней после заявления это должно быть реализовано, чтобы человеку перестали звонить, перестали обрабатывать его данные или высвечивать его данные, что вы были когда-то где-то зарегистрированы», — пояснил Дмитрий Мун.

Ранее депутаты сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили Цифровой кодекс. Документ направлен на создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы в Казахстане.

