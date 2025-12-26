«Реестр казахстанских товаропроизводителей» запущен

Подача заявок, их проверка и принятие решений проходят в онлайн-формате.

«Реестр казахстанских товаропроизводителей» доступен для всех пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz, и уже сегодня все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию.

«Ключевым преимуществом реестра по сравнению с прежним механизмом подтверждения происхождения товара является, в первую очередь, цифровизация. Подача заявок, их проверка и принятие решений полностью проходят в онлайн-формате, что обеспечивает прозрачность и контроль на всех этапах, – подчеркнул министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

Система интегрирована с государственными базами данных, что сокращает количество документов и снижает административную нагрузку на бизнес. Услуга осуществляется государственными органами бесплатно, без привлечения частных аудиторов и экспертов.

Министр добавил, что для обеспечения плавного перехода на новую систему более 1800 действующих владельцев индустриальных сертификатов, по которым ранее был подтвержден статус казахстанского товаропроизводителя, автоматически перенесены в реестр. При этом эти компании обязаны в течение месяца заполнить необходимые сведения в системе и подписать заявку с использованием ЭЦП. На сегодня в системе авторизовалось около тысячи компаний.

Реестр создан для повышения адресности и прозрачности государственной поддержки и ее целевого направления на предприятия с реальной производственной деятельностью.

