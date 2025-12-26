Казахстану не хватает игроков для отдельного региона PlayStation

В МИИЦР объяснили, почему не получается договориться с Sony о полноценном доступе к PlayStation Store.

Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун объяснил, почему в Казахстане до сих пор нет полноценного региона PlayStation Network и официальных сервисов Sony. По его словам, стране не хватает населения, передает Курсив.

«Почему в Казахстане долгое время не было Subway? Потому что у франшизы есть определенное требование, какое количество людей должно быть и какое количество пользователей должно быть, чтобы они туда пришли», — сказал Мун.

По его словам, Казахстану не хватает количества пользователей, чтобы Sony выделила страну в отдельный регион и подключила свои сервисы официально. Необходимое количество подключений он направил узнать у самой компании.

«А вы знаете, что уже сейчас можно банковские карты использовать казахстанские? Вы знаете, что больше 7 лет этот вопрос не могли решить. Мы сейчас уже дали возможность, все вместе, как госаппарат, использовать казахстанские карты. Это же классно! Это же хорошая новость!» — поделился вице-министр.

Ранее не раз отмечалось, что Казахстан уже третий год пытается договориться с Sony Interactive Entertainment о восстановлении полноценного доступа к PlayStation Store. С момента закрытия российского PS Store в марте 2022 года десятки тысяч пользователей из Казахстана, зарегистрированных на российский регион, потеряли доступ к покупкам игр и подписок.

В декабре 2023 года казахстанцы «атаковали» официальный Instagram PlayStation с одной просьбой — подключить страну к PlayStation Network.