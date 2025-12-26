Следите за новостями

    Перевыпуск ЭЦП: введен дополнительный этап проверки

    Принятая мера делает процесс перевыпуска более надежным.

    26 декабря 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В личном кабинете Pki.gov.kz при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи внедрен дополнительный этап проверки. Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования их ключей ЭЦП и делает процесс перевыпуска более надежным, передает Uchet.kz.

    Дополнительная проверка при перевыпуске ключей осуществляется двумя способами:

    — С помощью SMS-подтверждения — путем ввода одноразового кода, направляемого на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан Республики Казахстан.
    — Вводом кода с цифрового документа в приложении eGov Mobile.

    Указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.

