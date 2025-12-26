Перевыпуск ЭЦП: введен дополнительный этап проверки
Принятая мера делает процесс перевыпуска более надежным.
В личном кабинете Pki.gov.kz при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи внедрен дополнительный этап проверки. Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования их ключей ЭЦП и делает процесс перевыпуска более надежным, передает Uchet.kz.
Дополнительная проверка при перевыпуске ключей осуществляется двумя способами:
— С помощью SMS-подтверждения — путем ввода одноразового кода, направляемого на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан Республики Казахстан.
— Вводом кода с цифрового документа в приложении eGov Mobile.
Указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.