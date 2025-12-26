Перевыпуск ЭЦП: введен дополнительный этап проверки

Принятая мера делает процесс перевыпуска более надежным.

В личном кабинете Pki.gov.kz при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи внедрен дополнительный этап проверки. Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования их ключей ЭЦП и делает процесс перевыпуска более надежным, передает Uchet.kz.

Дополнительная проверка при перевыпуске ключей осуществляется двумя способами:

— С помощью SMS-подтверждения — путем ввода одноразового кода, направляемого на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан Республики Казахстан.

— Вводом кода с цифрового документа в приложении eGov Mobile.

Указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.