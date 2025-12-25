В Астане открывается первый в Казахстане центр креативных технологий TUMO Astana

Подростки от 12 до 18 лет смогут бесплатно обучаться искусственному интеллекту и цифровым технологиям без вступительных экзаменов и конкурсного отбора.

Центр TUMO Astana откроется на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai и станет частью глобальной сети TUMO — инновационной образовательной программы для подростков, работающей в десятках стран мира и признанной одной из самых эффективных моделей неформального технологического образования.

В TUMO Astana подростки смогут бесплатно обучаться по 11 направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, робототехнику, программирование, графический дизайн, анимацию, кинопроизводство, цифровую музыку, 3D-моделирование, веб-разработку, разработку игр и моушн-графику. Образовательный процесс построен на очном практическом формате. Подростки работают над реальными проектами, самостоятельно выстраивают темп обучения и получают поддержку наставников. Эффективность этой модели подтверждена международным исследованием консалтинговой компании Dalberg.

Помимо технических навыков TUMO развивает универсальные компетенции — командную работу, инициативность, эмпатию, коммуникацию и управление временем. Обучение строится на индивидуальной траектории самообучения TUMO Path, а также включает практические воркшопы и лаборатории с экспертами из разных стран.

Проект реализуется Alem.ai Foundation, дочерней организацией Astana Hub, и направлен на формирование нового поколения технологических и креативных талантов в Казахстане.

«Мы хотим, чтобы у подростков в Астане было место, куда можно прийти без отбора и экзаменов — просто с интересом к технологиям. TUMO дает возможность пробовать, ошибаться, создавать и находить свой путь», — отметила CEO Alem.ai Foundation Адина Маратовна.

Набор в TUMO Astana осуществляется на открытой основе — без тестирований и конкурсного отбора. Программа будет интересна как тем, кто только начинает знакомство с технологиями, так и подросткам, которые уже стремятся системно развивать свои навыки и формировать собственное цифровое портфолио.

