SMS от eLicense помогут казахстанцам вовремя продлевать разрешительные документы и лицензии

На портале eLicense.kz внедрена новая функция оповещения пользователей об истечении сроков действия разрешительных документов и лицензий. Теперь система автоматически направляет SMS-уведомления за 30 дней до окончания срока действия документа. Это позволяет заранее подготовиться и избежать возможных задержек в деятельности. Ранее пользователям приходилось самостоятельно следить за сроками действия разрешительных документов и лицензий. Новый сервис оповещения повышает эффективность работы с государственными электронными услугами, позволяя пользователю заранее предпринять действия по продлению документов без задержек или приостановки своей деятельности.

Функция автоматической отправки SMS-оповещений реализована только для услуг, связанных с выдачей разрешительных документов и лицензий, имеющих установленный срок действия. Сообщения направляются с короткого номера 1414 посредством SMS-шлюза электронного правительства.

Пример сообщения: «Уважаемый пользователь, срок действия вашего разрешения № (уникальный идентификационный номер РД или лицензии) истекает через 30 дней. Перейдите в личный кабинет для подробной информации».

Пользователь получает сообщение на номер телефона, указанный им при подаче заявления. При этом корректность номера предварительно проверяется через сервис сверки данных с базой мобильных граждан. Таким образом, пользователи могут вовремя актуализировать свои разрешительные документы и лицензии на портале eLicense.kz.

Наряду с SMS-уведомлениями на портале доступны государственные услуги, по которым предусмотрена возможность переоформления разрешительных документов в проактивном формате. Процесс выполняется автоматически, без участия государственных органов и без дополнительных действий со стороны пользователя. Проактивное переоформление применяется в случаях изменения ключевых сведений о лицензиате, таких как изменение ФИО или наименования организации. К таким услугам относятся:

— Государственная регистрация пестицидов

— Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций, а также реализаторов семян

— Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов II категории

— Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов I категории

— Включение или исключение программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр доверенного ПО и продукции

Новый функционал был реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО «Национальные информационные технологии».