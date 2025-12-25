Следите за новостями

Цифра дня

3,5 млн дистанционных медицинских услуг оказано за 11 месяцев 2025 г.

    Разработаны критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта

    Принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним.

    25 декабря 2025 13:00
    Рубрики: Общество

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило приказ об утверждении критериев отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта. Проект приказа содержит описание критериев, по которым объект информатизации признается системой искусственного интеллекта, передает Zakon.kz.

    Так, критерии охватывают широкий спектр функциональных характеристик:

    — компьютерное зрение;
    — обработка естественного языка;
    — распознавание и синтез речи;
    — интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
    — генерация синтетических данных и контента;
    — применение методов машинного обучения и т. д.

    Кроме того, в правилах представлены основные определения, включая понятия «искусственный интеллект», «система искусственного интеллекта» и «модель искусственного интеллекта».

    В министерстве пояснили, что целью проекта является обеспечение единообразного подхода для государственных органов и иных участников к классификации и признанию объектов информатизации системами искусственного интеллекта.

    Ожидается, что принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 января.

    Также подготовлен Перечень документации на системы искусственного интеллекта, который определяет виды и состав документации, подлежащей обязательному формированию. Перечень включает документацию на систему искусственного интеллекта, по управлению рисками, на библиотеки данных, а также, по этической оценке, систем ИИ.

    Кроме того, проектом устанавливаются требования к ведению и хранению документации в зависимости от степени риска систем искусственного интеллекта.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.