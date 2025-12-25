Разработаны критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта

Принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило приказ об утверждении критериев отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта. Проект приказа содержит описание критериев, по которым объект информатизации признается системой искусственного интеллекта, передает Zakon.kz.

Так, критерии охватывают широкий спектр функциональных характеристик:

— компьютерное зрение;

— обработка естественного языка;

— распознавание и синтез речи;

— интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

— генерация синтетических данных и контента;

— применение методов машинного обучения и т. д.

Кроме того, в правилах представлены основные определения, включая понятия «искусственный интеллект», «система искусственного интеллекта» и «модель искусственного интеллекта».

В министерстве пояснили, что целью проекта является обеспечение единообразного подхода для государственных органов и иных участников к классификации и признанию объектов информатизации системами искусственного интеллекта.

Ожидается, что принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 января.

Также подготовлен Перечень документации на системы искусственного интеллекта, который определяет виды и состав документации, подлежащей обязательному формированию. Перечень включает документацию на систему искусственного интеллекта, по управлению рисками, на библиотеки данных, а также, по этической оценке, систем ИИ.

Кроме того, проектом устанавливаются требования к ведению и хранению документации в зависимости от степени риска систем искусственного интеллекта.