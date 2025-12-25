Следите за новостями

    Правительство для граждан будет оказывать платные услуги

    Приказ вводится в действие со дня подписания.

    25 декабря 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Председатель Комитета государственных услуг МИИ и цифрового развития внес изменения в перечень услуг НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», оказываемых через отделы обслуживания населения, а также через Единый контакт-центр 1414, передает Zakon.kz.

    В частности, перечень дополнен новыми услугами:

    — Предоставление административным органам услуг контакт-центра на коммерческой основе.
    — Предоставление на возмездной основе доступа к номеру 1414 с техническим сопровождением.
    — Предоставление доступа к системе контакт-центра для приема звонков на возмездной основе.

    При этом исключены следующие услуги:

    — Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи голосовых консультационных услуг.
    — Неголосовые консультационные услуги (через каналы telegram, vk, email, facebook).
    — Консультационная помощь и оказание государственных услуг посредством сервиса «Видеозвонок».
    — Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи сервиса «Видеозвонок».
    — Услуги модерации услугополучателей, не прошедших биометрическую идентификацию.

    Некоторые услуги изложены в новой редакции:

    — Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией на техническую поддержку.
    — Предоставление консультационных услуг посредством сервиса «Видеозвонок».
    — Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией заявок на получение услуги «Выезд на дом».
    — Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией обращений с категорией «жалоба», «отзыв».

