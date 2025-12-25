Правительство для граждан будет оказывать платные услуги

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Председатель Комитета государственных услуг МИИ и цифрового развития внес изменения в перечень услуг НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», оказываемых через отделы обслуживания населения, а также через Единый контакт-центр 1414, передает Zakon.kz.

В частности, перечень дополнен новыми услугами:

— Предоставление административным органам услуг контакт-центра на коммерческой основе.

— Предоставление на возмездной основе доступа к номеру 1414 с техническим сопровождением.

— Предоставление доступа к системе контакт-центра для приема звонков на возмездной основе.

При этом исключены следующие услуги:

— Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи голосовых консультационных услуг.

— Неголосовые консультационные услуги (через каналы telegram, vk, email, facebook).

— Консультационная помощь и оказание государственных услуг посредством сервиса «Видеозвонок».

— Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи сервиса «Видеозвонок».

— Услуги модерации услугополучателей, не прошедших биометрическую идентификацию.

Некоторые услуги изложены в новой редакции:

— Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией на техническую поддержку.

— Предоставление консультационных услуг посредством сервиса «Видеозвонок».

— Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией заявок на получение услуги «Выезд на дом».

— Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией обращений с категорией «жалоба», «отзыв».