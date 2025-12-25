Правительство для граждан будет оказывать платные услуги
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Председатель Комитета государственных услуг МИИ и цифрового развития внес изменения в перечень услуг НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», оказываемых через отделы обслуживания населения, а также через Единый контакт-центр 1414, передает Zakon.kz.
В частности, перечень дополнен новыми услугами:
— Предоставление административным органам услуг контакт-центра на коммерческой основе.
— Предоставление на возмездной основе доступа к номеру 1414 с техническим сопровождением.
— Предоставление доступа к системе контакт-центра для приема звонков на возмездной основе.
При этом исключены следующие услуги:
— Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи голосовых консультационных услуг.
— Неголосовые консультационные услуги (через каналы telegram, vk, email, facebook).
— Консультационная помощь и оказание государственных услуг посредством сервиса «Видеозвонок».
— Оказание консультации и регистрация на техническую поддержку при помощи сервиса «Видеозвонок».
— Услуги модерации услугополучателей, не прошедших биометрическую идентификацию.
Некоторые услуги изложены в новой редакции:
— Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией на техническую поддержку.
— Предоставление консультационных услуг посредством сервиса «Видеозвонок».
— Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией заявок на получение услуги «Выезд на дом».
— Предоставление консультационных услуг с дальнейшей регистрацией обращений с категорией «жалоба», «отзыв».