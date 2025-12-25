Казахстан лидирует по готовности к внедрению искусственного интеллекта среди стран Центральной Азии

Government AI Readiness Index оценивает способность правительств эффективно использовать ИИ в госуправлении, экономике и общественных процессах.

Казахстан занял 60-е место среди 195 стран мира в Government AI Readiness Index 2025, опубликованном международным аналитическим центром Oxford Insights, продемонстрировав рост сразу на 16 позиций за один год. В региональном разрезе РК лидирует по уровню готовности к внедрению и управлению искусственным интеллектом среди стран Центральной Азии, подтверждая статус одного из наиболее продвинутых цифровых государств региона, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Government AI Readiness Index оценивает способность правительств эффективно использовать искусственный интеллект в государственном управлении, экономике и общественных процессах, а также формировать условия для безопасного, ответственного и устойчивого развития ИИ. Исследование охватывает 195 стран и является единственным международным рейтингом, сфокусированным исключительно на роли государства в сфере искусственного интеллекта.

Продвижение Казахстана в рейтинге отражает укрепление институциональной и инфраструктурной базы, а также активное внедрение ИИ в публичном секторе.

Особенно высокий результат страна показала по направлению Public Sector Adoption, набрав 73,59 балла. Этот показатель свидетельствует о широком использовании цифровых решений в государственных услугах, развитии электронного правительства и переходе к проактивным форматам сервисов для граждан и бизнеса.

Существенным конкурентным преимуществом Казахстана остается развитая цифровая и телекоммуникационная инфраструктура, которая формирует основу для масштабирования ИИ-решений на национальном уровне. Национальные цифровые платформы, высокий уровень проникновения интернета и зрелая экосистема электронных госуслуг создают благоприятные условия для дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта.

В отчете Oxford Insights отдельно отмечается политический потенциал и управленческая готовность Казахстана. Наличие стратегических документов, формирование нормативно-правовой базы и устойчивое институциональное внимание к теме ИИ позволяют стране выстраивать долгосрочную и системную государственную политику в этой сфере.

В 2025 году рейтинг был сформирован с использованием обновленной методологии, учитывающей расширенную роль государства — от стратегического планирования и регулирования до практического внедрения ИИ в публичном секторе и экономике. Это делает достигнутые позиции Казахстана особенно значимыми в условиях усложняющейся глобальной ИИ-экосистемы.

Результаты исследования также отражают направления дальнейшего роста. Следующий этап развития ИИ-экосистемы Казахстана связан с ускорением коммерциализации ИИ-решений, развитием частного технологического сектора, стартапов и рыночных внедрений, а также расширением доступа бизнеса к данным и инструментам финансирования.

В целом результаты Government AI Readiness Index 2025 подтверждают, что Казахстан уверенно движется в сторону системного внедрения искусственного интеллекта, опираясь на сильные государственные институты, развитую цифровую инфраструктуру и практическое применение ИИ в публичном секторе.

Дальнейшее продвижение страны в международных рейтингах будет связано с трансформацией государственной цифровой базы в массовые рыночные решения и устойчивый экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.