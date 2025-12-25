Токаев озвучил требование акиму Астаны и Министерству ИИ

На совещании по развитию столицы Касым-Жомарт Токаев поручил завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки.

Президент напомнил, что ранее по его поручению в Астане запустили проект Smart City. Аналогичные платформы, заявил он, должны быть внедрены во всех городах страны. Он также рассказал, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии, передает Zakon.kz.

«В ближайшее время начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Эта система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится Центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности. Принцип „Закон и Порядок“ должен работать на практике. Поручаю акиму Астаны завершить реализацию проекта в кратчайшие сроки. Ответственность за координацию инициативы возлагается на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития», — резюмировал глава государства.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.