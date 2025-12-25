Педагогов колледжей бесплатно обучат применению ИИ

Запущена республиканская программа по внедрению искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.

В Астане начала работу новая республиканская программа, направленная на применение инструментов искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/ в системе технического и профессионального образования. Проект реализуется некоммерческим акционерным обществом «Talap» Министерства просвещения РК в партнерстве с компаниями.

В рамках программы в столице состоялось официальное открытие бесплатных курсов повышения квалификации на тему «Инструменты искусственного интеллекта в образовательном процессе: повышение эффективности обучения». Инициатива предназначена для преподавателей колледжей, не являющихся IT-специалистами, и охватывает Астану, а также Акмолинскую и Карагандинскую области.

Основная цель проекта — развитие цифровых и технологических компетенций педагогов, а также обучение эффективному применению инструментов искусственного интеллекта в учебном процессе. Образовательная программа рассчитана на 10 недель и проводится в гибридном формате. Участники смогут совмещать теоретические знания с практикой на современных виртуальных платформах и совершенствовать свои практические навыки.

Ключевая особенность программы — ее практическая направленность. Слушатели получат возможность прослушать лекции экспертов, получивших образование в ведущих университетах мира, а также обменяться опытом с представителями международных технологических компаний. На заключительном этапе будет организован Hackathon Battle, направленный на разработку AI-проектов для сферы образования и бизнеса.

Участникам, успешно завершившим обучение и защитившим свои проекты, будут вручены официальные сертификаты НАО «Talap».

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.