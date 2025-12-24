Внедрить автозаполнение налоговой отчетности для малого бизнеса поручил Бектенов

На заседании правительства премьер-министр подчеркнул важность внедрения сервисной модели налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы.

Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с Национальным Банком в срочном порядке внедрить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса. Эта мера является ответом на обеспокоенность предпринимателей, вызванную запретом на вычет расходов при работе с поставщиками, использующими режим упрощенной декларации, передает Uchet.kz.

Бектенов подчеркнул, что эта категория бизнеса не должна беспокоиться о своем будущем, а госорганы обязаны сопровождать ее через сервисную модель налогового администрирования и активную разъяснительную работу.

«У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Эта категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее. Министерству финансов необходимо их сопровождать, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы. Кроме того, совместно с Национальным Банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса», — отметил Олжас Бектенов.