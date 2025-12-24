Следите за новостями

    Новые правила при технических сбоях в системе госзакупок утвердил Минфин

    Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.

    24 декабря 2025 15:00, Profit.kz
    Приказом министра финансов РК от 17 декабря 2025 года № 783 внесены изменения и дополнения в Правила использования единой платформы закупок, передает Uchet.kz.

    Основные поправки:

    — урегулирование порядка действий единого оператора в сфере государственных закупок в случае подтверждения технического сбоя;
    — координация взаимодействия уполномоченного органа в сфере государственных закупок, пользователей, операторов и единого оператора в случае возникновения технических сбоев;
    — урегулирование порядка проведения планово-профилактических работ на веб-портале.

