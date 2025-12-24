Новые правила при технических сбоях в системе госзакупок утвердил Минфин

Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.

Приказом министра финансов РК от 17 декабря 2025 года № 783 внесены изменения и дополнения в Правила использования единой платформы закупок, передает Uchet.kz.

Основные поправки:

— урегулирование порядка действий единого оператора в сфере государственных закупок в случае подтверждения технического сбоя;

— координация взаимодействия уполномоченного органа в сфере государственных закупок, пользователей, операторов и единого оператора в случае возникновения технических сбоев;

— урегулирование порядка проведения планово-профилактических работ на веб-портале.