HONOR Қазақстандағы жыл қорытындысын шығарды
Жасанды интеллектке негізделген құрылғылар экожүйесін дамытатын әлемдік HONOR бренді Қазақстан нарығындағы позициясын сенімді түрде нығайтып келеді.
Ойластырылған технологиялар, заманауи дизайн және күнделікті қолдануға ыңғайлылықты үйлестіре отырып, HONOR пайдаланушылар сеніміне ие. 2025 жылдың қорытындылары көрсеткендей, қазақстандықтар HONOR смартфондарын мүмкіндіктер балансы, сенімділігі және шын мәнінде жұмыс істейтін интеллектуалды функциялары үшін таңдайды. Жыл қорытындысы бойынша HONOR Қазақстандағы Android негізіндегі құрылғылар арасында нарық үлесі бойынша топ-3 брендтің қатарына еніп, елдің мобильді нарығындағы негізгі ойыншылардың бірі ретіндегі мәртебесін бекітті.
2025 жылдың басынан бері Қазақстанда 250 000-нан астам HONOR құрылғысы, оның ішінде смартфондар мен IoT өнімдері сатылды. Бұл нәтиже бренд экожүйесіне деген жоғары сенімді және әртүрлі өмірлік сценарийлерге арналған тиімді шешімдер ұсына алу қабілетін айқын көрсетеді.
Жылдың қарқынын айқындап, бестселлерге айналған смартфондар тұтынушылар арасында әлі де жоғары сұранысқа ие. Пайдаланушылар арасында ерекше танымал болған үш модельді атап өтуге болады:
— HONOR 400 — әмбебаптықты бағалайтындар үшін арналған смартфон. Жарқын дисплейі, сенімді өнімділігі мен ойластырылған дизайны оны күнделікті байланыс пен ойын-сауықтан бастап түрлі тапсырмаларға дейін ыңғайлы құралға айналдырады. HONOR 400 Қазақстан нарығында бренд желісіндегі ең көп сатылған модель.
— HONOR X9d — белсенді пайдаланушылардың таңдауы. Ұзақ автономды жұмыс уақыты, берік конструкциясы және тұрақты өнімділігі смартфонды тығыз күн тәртібінде де әрдайым байланыста ұстауға мүмкіндік береді.
— HONOR Magic7 Pro — брендтің технологиялық әлеуетін айқын көрсететін флагмандық құрылғы. Жетілдірілген камералары, жоғары өнімділігі және интеллектуалды функциялары премиум деңгейдегі пайдаланушылық тәжірибе қалыптастырады.
HONOR-дың барлық заманауи смартфондары брендтің жеке операциялық жүйесі — MagicOS негізінде жұмыс істейді. Ол құрылғылардың бірқалыпты жұмысын, ыңғайлы навигацияны және жекелендірілген интерфейсті қамтамасыз етеді.
HONOR құрылғылардың AI-экожүйесін жүйелі түрде дамытып, смартфонды пайдаланушының цифрлық тәжірибесінің орталығына айналдыруда. Мұнда жасанды интеллект жеке бір функция ретінде емес, түсіру, жұмыс, ойын-сауық пен күнделікті тапсырмалар арасындағы байланыстырушы элемент ретінде қолданылады. Мұндай тәсіл технологиялардың пайдаланушыға бейімделуіне, өзара әрекеттесуді табиғи әрі интуитивті етуге мүмкіндік береді.
HONOR-дың жеке AI-платформасы мен әлемдік технологиялық серіктестерінің шешімдері біріге отырып, тұрақты әрі өзекті пайдаланушылық тәжірибе қалыптастырады.
HONOR смартфондары Google-дың AI мүмкіндіктерін біріктіріп, дәстүрлі пайдаланушылық сценарийлерді кеңейтеді. Интеллектуалды құралдар ақпаратты жылдам табуға, күнделікті әрекеттерді жеңілдетуге және смартфонмен жұмыс істеу тиімділігін арттыруға көмектеседі. MagicOS-пен үйлесімде бұл технологиялар көзге көрінбей, бірақ дәл әрі контекст пен пайдаланушы қажеттіліктеріне сай жұмыс істейтін орта қалыптастырады.
HONOR смартфондар желісін, бағдарламалық платформасын және AI мүмкіндіктерін дамытуды жалғастырып, бүгінгі пайдаланушылардың сұранысына жауап беретін әрі болашақта да өзектілігін сақтайтын өнімдер ұсынуды көздейді.