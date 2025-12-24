HONOR подвела итоги года в Казахстане

С начала года в стране было продано более 250 000 устройств HONOR, включая смартфоны и IoT-продукты.

Компания HONOR, мировой бренд, развивающий экосистему устройств на базе искусственного интеллекта, уверенно укрепляет свои позиции, объединяя продуманные технологии, современный дизайн и удобство повседневного использования. Итоги 2025 года подтверждают: смартфоны HONOR выбирают за баланс возможностей, надежность и интеллектуальные функции, которые действительно работают.

По итогам года HONOR вошла в топ-3 по доле рынка в Казахстане среди устройств на базе Android, закрепив статус одного из ключевых игроков мобильного рынка страны. С начала года в Казахстане было продано более 250 000 устройств HONOR, включая смартфоны и IoT-продукты. Такой результат отражает доверие к экосистеме бренда и его способность предлагать решения для самых разных сценариев жизни.

Смартфоны, которые задали ритм году и стали бестселлерами, по-прежнему пользуются высоким спросом у покупателей. Особую популярность среди пользователей получили три модели:

— HONOR 400 — смартфон для тех, кто ценит универсальность. Яркий экран, уверенная производительность и продуманный дизайн делают его комфортным инструментом на каждый день — от общения до развлечений. Модель HONOR 400 стала самой продаваемой в линейке бренда на рынке Казахстана.

— HONOR X9d — выбор активных пользователей. Усиленная автономность, надежная конструкция и стабильная работа позволяют смартфону оставаться на связи даже в самом насыщенном графике.

— HONOR Magic7 Pro — флагманское устройство, демонстрирующее технологические возможности бренда. Продвинутые камеры, высокая производительность и интеллектуальные функции формируют премиальный пользовательский опыт.

Все современные смартфоны HONOR работают на MagicOS — собственной операционной системе бренда, обеспечивающей плавную работу, удобную навигацию и персонализированный интерфейс.

HONOR последовательно развивает AI-экосистему устройств, в которой смартфон становится центром цифрового опыта пользователя. Искусственный интеллект используется не как отдельная функция, а как связующий элемент между устройствами и сценариями — от съемки и работы до развлечений и повседневных задач. Такой подход позволяет технологиям адаптироваться под пользователя, делая взаимодействие с устройствами более естественным и интуитивным.

Именно сочетание собственной AI-платформы HONOR и решений партнеров, мировых технологических компаний, формирует устойчивый и актуальный пользовательский опыт.

Смартфоны HONOR интегрируют AI-возможности Google, расширяя привычный пользовательский сценарий. Интеллектуальные инструменты помогают быстрее находить информацию, упрощают повседневные действия и повышают эффективность работы со смартфоном. В сочетании с MagicOS это создает среду, в которой технологии работают незаметно, но точно, подстраиваясь под контекст и потребности пользователя.

HONOR продолжает развивать линейку смартфонов, программную платформу и AI-возможности, создавая продукты, которые отвечают потребностям пользователей сегодня и сохраняют актуальность в будущем.