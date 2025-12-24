Цифровые технологии и роботы активно применяются на предприятиях Костанайской области

По итогам 11 месяцев 2025 года во всех отраслях экономики Костанайской области зафиксирована положительная динамика.

Рост экономики обеспечен на уровне 8,3%. С начала текущего года в области создано 24,1 тыс. рабочих мест. Также отмечается снижение числа семей, получающих адресную социальную помощь, на 23%. Костанайская область лидирует в республике по объему машиностроительного производства, что составляет более 25% производства республики. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

По словам акима, предприятия региона активно внедряют в производство различные инновации, цифровые технологии и используют промышленных роботов.

«Костанайская область — центр машиностроения нашей страны. Сохранить лидирующие позиции в машиностроении нам позволит новый завод KIA, открытый в текущем году. Это один из крупнейших стратегических проектов Казахстана за годы независимости, который был построен в рекордно короткие сроки — за 1,5 года. Кроме того, на предприятии будет работать 1 500 человек», — сказал Кумар Аксакалов.

Также по данным акима, в ближайшее время в городе Лисаковске начнется реализация проекта по переработке «отходов» железной руды. Для развития транспортной логистики в областном центре ведется строительство международного транспортно-логистического комплекса «Тобол». Планируемая мощность порта составляет 400 тыс. контейнеров в год. Объем инвестиций — 63,8 млрд тенге, будет создано 500 рабочих мест. В результате объем грузовых перевозок увеличится на 20%.

В текущем году в основной капитал области поступило 781 млрд тенге, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 году. А сумма прямых иностранных инвестиций за последние 3 года составила около 1,5 млрд долларов.

