В Казахстане осуществляется переход на сервисную модель налогового администрирования

Министр финансов РК Мади Такиев на заседании правительства доложил о принимаемых мерах по поддержке микро- и малого бизнеса.

Ключевой подход — от «контроля ради контроля» к сервисному сопровождению налогоплательщика: с момента регистрации и на всем протяжении его деятельности.

«Это будет обеспечено развитием электронных сервисов и интеграций на платформах Комитета государственных доходов, банков второго уровня и других цифровых каналов», — уточнил Мади Такиев.

В числе решений:

— предзаполнение деклараций и автоматическое декларирование;

— push-уведомления по важным событиям. Например, при постановке на учет по НДС или наступления срока предоставления налоговой отчетности;

— отдельные процессы — в «беззаявительном» формате. Например, автовозврат госпошлины или автозачет налогов.

Министр пояснил, что после регистрации в качестве плательщика НДС, предприниматель будет проходить базовое обучение на платформе КГД (в ИС ЭСФ) по следующим вопросам:

— как работать с электронными счет-фактурами (ЭСФ)

— базовые понятия по НДС

— ключевые сроки выписки ЭСФ и сдачи декларации.

Дополнительно будет запущен онлайн-помощник.

Мади Такиев также сообщил о сокращении налоговой отчетности для предпринимателей. По его словам, количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру, с 2009 года — с 70 до 28 или на 60%. Теперь дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.

Важное новшество — отход от практики «штрафов» за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные.

«Мы существенно меняем подходы к принудительному взысканию налоговой задолженности, чтобы меры были соразмерными и не „давили“ на микро- и малый бизнес из-за небольших сумм», — пояснил Мади Такиев.

Отмечено, что главное изменение — повышение порогов, с которых начинаются меры реагирования. Если раньше налоговая задолженность начинала взыскиваться с порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП, а по социальным отчислениям фактически порога не было, то теперь, по налоговой задолженности порог повышается до 87 тыс. тенге или 20 МРП, по социальным платежам — до порядка 26 тыс. тенге или 6 МРП.

По данным ведомства, сейчас из-за отсутствия порога по социальным платежам в меры взыскания часто попадает именно малый бизнес — около 72% должников имеют долги до 6 МРП. Теперь принимаемые меры становятся понятными:

— до 87 тыс. тенге или 20 МРП — направляется извещение, начисляется только пеня, без иных мер;

— от 87 тыс. до 195 тыс. тенге или 20 до 45 МРП, соответственно — направляется уведомление; при непогашении приостанавливаются расходные операции в пределах суммы долга, и только затем возможно выставление инкассовых распоряжений;

— свыше 195 тыс. тенге или 45 МРП — применяются более строгие меры: опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

Также в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии. Это означает меньше бюрократии, отсутствие необходимости оценки и страхования залога, сокращение сроков оформления рассрочки. Для участников горизонтального мониторинга рассрочка также предоставляется без залога и гарантии на срок до 12 месяцев.

Также для производителей предусмотрена возможность отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам для производства продукции — сроком до одного года.

Во исполнение поручения Главы государства, с 1 января 2026 года в отношении микро- и малого бизнеса предусматривается налоговое администрирование «с чистого листа»:

— отменятся камеральный контроль и налоговые проверки за периоды до 1 января 2026 года;

— прекращается подача судебных исков о признании сделок и регистрации недействительными за эти периоды;

— упрощается ликвидация субъектов, имеющих право на упрощенную процедуру — без камерального контроля;

— лица, нарушившие постановку на учет по НДС и не представившие отчетность за прошлые периоды, освобождаются от административной ответственности;

— при погашении основного долга до 1 апреля 2026 года — списываются пени и штрафы по налогам и другим обязательным платежам.

В целом, согласно расчетам ведомства, эти меры положительно затронут порядка 2 млн субъектов микро- и малого бизнеса.

Кроме того, министерство финансов инициирует акцию «Народный бухгалтер» в помощь предпринимателям для ведения налогового учета. Цель акции — консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности. Форматы проведения:

— онлайн-консультации через официальные ресурсы, в том числе будет создан отдельный Telegram-канал;

— вебинары офлайн и онлайн;

— тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

К участию в акции привлекаются профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений, специалисты территориальных органов государственных доходов — в части разъяснений.

Акция будет проводиться в течение первого полугодия. Комитет государственных доходов, со своей стороны, усилит работу по внедрению сервисной модели и повышению качества госуслуг для бизнеса.

