ЕНУ и Hitachi High-Tech Europe GmbH будут проводить совместные научные исследования

Евразийский национальный университет и компания Hitachi High-Tech Europe GmbH заключили меморандум, в рамках которого договорились о сотрудничестве в области науки.

Меморандум подписали ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков и президент Hitachi High-Tech Europe GmbH Кадзуёши Матсукадзе в ходе бизнес-форума «Central Asia + Japan», который состоялся в г. Токио 20 декабря 2025 года. Торжественное событие состоялось в рамках государственного визита Президента РК в Японию.

Преподаватели и ученые вуза совместно с экспертами японского конгломерата будут реализовывать прикладные исследования по анализу строительных материалов в лабораториях, расположенных в Японии и Германии.

«Это соглашение подчеркивает высокий уровень доверия и стратегического партнерства между нашими странами. Для ЕНУ это важный шаг к интеграции в глобальное научное пространство и развитию прикладных исследований. Мы рассматриваем это сотрудничество как возможность для наших ученых работать с лучшими мировыми лабораториями и технологиями. Совместные исследования с Hitachi High-Tech Europe GmbH укрепят научный потенциал университета и станут вкладом в развитие международного научного диалога», — сказал ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Hitachi High-Tech Europe GmbH — европейское дочернее предприятие японской корпорации Hitachi High-Tech Corporation, входящей в глобальную группу Hitachi Ltd. Компания обрабатывает широкий спектр продукции — от компьютеров и периферийных устройств до научных приборов и систем, электронных устройств, а также промышленного оборудования и материалов.