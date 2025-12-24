Ростислав Коняшкин назначен первым вице-министром МИИЦР

С октября 2025 года по настоящее время он работал вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Постановлением правительства Коняшкин Ростислав Анатольевич назначен на должность первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

Ростислав Коняшкин окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации. В 2011–2012 гг. — консультант проекта предприятия АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «Казтрансгаз» ТОО «ERP-Service «KazTransCom». В 2012–2014 гг. работал на различных позициях в АО «Astana Innovations». В 2014–2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО «Информационно-аналитический центр». В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В 2016–2017 гг. — менеджер по проектам ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу». В 2017–2019 гг. — проектный менеджер по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком». В 2019–2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО «Tengri Lab». В 2020–2021 гг. заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК. В 2021–2024 гг. — председатель правления АО «Национальные информационные технологии». В 2024–2025 гг. — вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

«Помимо развития госуслуг и цифровизации госаппарата, теперь в моей зоне ответственности — цифровизация отраслей. Вместе с цифровыми вице-министрами и командами трансформации других министерств будем собирать сквозные решения, убирать разрывы между ведомствами и оптимизировать процессы. Главная цель — за три года сделать страну полностью цифровой, как поручил Глава государства. Наш ориентир — государство как платформа: удобные, прозрачные сервисы и процессы для граждан, бизнеса и государства. И это логичное продолжение уже начатой работы. Только за последние полтора года, работая в министерстве, нам удалось запустить в eGov предоставление ваучеров на бесплатное горячее питание и лекарственные средства — экономия уже исчисляется миллиардами тенге. Полностью обновили eGov Mobile и запустили eGov Business, внедрили ИИ для получения услуг и консультаций, перевели самые востребованные услуги ЦОНов в онлайн. Сейчас завершаем разработку eGov 3.0 на платформе QazTech», — прокомментировал свое назначение Ростислав Коняшкин.