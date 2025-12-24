Huawei Қазақстанда ICT академиялары үшін марапаттау рәсімін өткізді
Аталған жоғары оқу орындарының базасында Huawei ICT академиялары табысты жұмыс істеп келеді.
Huawei компаниясы Huawei Annual Awarding Ceremony атты жыл сайынғы марапаттау рәсімін өткізіп, Қазақстанның 48 университетінің өкілдерін бір алаңға жинады. Іс-шара жыл қорытындысын шығару, үздік академияларды, оқытушылар мен студенттерді марапаттау, сондай-ақ елдегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы білім беруді одан әрі дамыту мәселелерін талқылау үшін маңызды алаңға айналды.
Салтанатты рәсімнің құрметті қонақтары қатарында Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім вице-министрі Динара Щеглова, «Ғылым қоры» АҚ басқарма төрағасы Арман Ашкин, сондай-ақ еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының ректорлары мен проректорлары болды.
Іс-шараның салтанатты бөлімінде Динара Щеглова Huawei компаниясына студенттер арасында жасанды интеллектті дамытуға бағытталған AI-SANA ұлттық білім беру бастамасын іске асыруға қосқан үлесі үшін алғыс хаттар табыстады. Осы бастама аясында Huawei жасанды интеллект бойынша үш курсты бейімдеп, оларды қазақ тіліне аударды және Huawei Talent Online платформасында оқуға тегін қолжетімділік ұсынды.
Бүгінгі таңда Қазақстанның 45 университетінен 200 521-ден астам студент AI-SANA бағдарламасы аясында жасанды интеллект бойынша сертификаттаудан сәтті өтіп, бұл бастаманы өңірдегі цифрлық білім беру саласындағы ең ауқымды жобалардың біріне айналдырды.
Іс-шара барысында Huawei өкілдері білім беру процесін цифрландыруға арналған смарт-шешімдерді таныстырып, қазақстандық жоғары оқу орындарының базасында жұмыс істейтін ICT Academy қызметі туралы өткен жылға арналған есепті ұсынды. Есепте белсенді курстардың, студенттердің және халықаралық сертификаттардың саны бойынша динамика қамтылды.
Кештің негізгі оқиғаларының бірі — Huawei ICT Competition 2025-2026 ұлттық финалына қатысушыларды марапаттау болды. Студенттер Network, Cloud және Computing тректері бойынша жарысып, заманауи технологиялармен жұмыс істеу бойынша практикалық дағдыларын көрсетті. Network бағыты бойынша жеңімпаз атанғандар: Мадияр Мерейев (Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ), Ансар Асылбек (ҚБТУ) және Жақсылық Абдумиталипов (ҚБТУ). Cloud бағыты бойынша Ziani Louay (ҚБТУ), Мереке Нұрай (ҚБТУ) және Арайлым Амангелдіқызы (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ) үздік шықты. Computing бағыты бойынша Семсер Бердібек (АТУ), Даниял Сайлаубек (АТУ) және Бақдәулет Кемал (АИУ) жеңіске жетіп, қазақстандық студенттердің дайындық деңгейінің жоғары екенін растады.
Сонымен қатар «Instructor of the Year» номинациясы бойынша 14 оқытушы студенттерді даярлаудың жоғары деңгейі, Huawei курстарын оқу процесіне интеграциялау және өз университеттерінде АКТ бағыттарын белсенді ілгерілеткені үшін ерекше атап өтілді.
Негізгі көрсеткіштердің қорытындысы бойынша жыл бойы бағдарламаның жоспарын толық орындап, айрықша нәтижелер көрсеткен бес ICT Academy анықталып, марапатталды. Бағалау үш негізгі критерийге негізделді: AI курстарын білім беру силлабустарына (міндетті және элективті пәндер ретінде) табысты енгізу, AI-SANA бағдарламасы аясында ең көп белсенді сыныптар мен студенттердің болуы, сондай-ақ Huawei ICT Competition 2025-2026 байқауына белсенді әрі нәтижелі қатысу.
Үздіктер қатарына ҚБТУ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ALT University, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті және Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті енді. Оқытушылар мен академияларға марапаттарды «Ғылым қоры» АҚ басқарма төрағасы Арман Ашкин және Huawei Technologies Kazakhstan компаниясының бас директордың орынбасары Сюй Хай табыстады.
«Білім беруді қолдау және АКТ саласындағы таланттарды дамыту — Huawei компаниясының Қазақстандағы негізгі басымдықтарының бірі. Біз студенттер мен оқытушыларға салынған инвестицияны ел экономикасының тұрақты дамуы мен цифрлық трансформациясына ұзақ мерзімді үлес деп санаймыз. Huawei ICT Academy, AI-SANA және Huawei ICT Competition секілді бастамалар арқылы біз университеттермен бірлесе отырып, жастардың озық білім мен технологияларға қол жеткізуіне, ал оқытушылардың білім беру бағдарламаларын жаңартуға арналған құралдарға ие болуына мүмкіндік беретін экожүйе қалыптастырып келеміз. Annual Awarding Ceremony — серіктестерімізге сенімі үшін алғыс айтып, Қазақстандағы АКТ-білім беруді күшейтіп, оны заманауи әрі бәсекеге қабілетті етіп отырған жандарды атап өтудің бірегей мүмкіндігі», — деп атап өтті Huawei Technologies Kazakhstan компаниясының бас директордың орынбасары Сюй Хай.
Huawei ICT Academy — Huawei компаниясының әлем бойынша университеттер мен колледждермен серіктестікте жүзеге асырылатын жаһандық білім беру бастамасы. Бағдарлама аясында білім беру ұйымдары Huawei әзірлеген авторлық курстарға қол жеткізеді, ал студенттер желілік технологиялар, бұлтты сервистер, жасанды интеллект, киберқауіпсіздік және басқа да бағыттарды қамтитын 23 АКТ бағыты бойынша практикалық оқудан өтіп, халықаралық сертификаттауға ие бола алады.
Huawei ICT Academy бағдарламасы бірнеше жылдан бері қазақстандық университеттерде классикалық академиялық курстар мен цифрлық экономиканың нақты сұраныстары арасындағы алшақтықты қысқартуға көмектесетін платформа ретінде жұмыс істеп, елдің технологиялық дамуына қажетті кадрлық резервті қалыптастыруға үлес қосып келеді.