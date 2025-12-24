Huawei провела Annual Awarding Ceremony для ICT Академий в Казахстане

Мероприятие стало ключевой площадкой для подведения итогов года, награждения лучших академий, преподавателей и студентов, обсуждения дальнейшего развития ИКТ-образования в стране.

Компания Huawei провела ежегодную церемонию Huawei Annual Awarding Ceremony, объединившую представителей 48 университетов Казахстана, на базе которых успешно функционируют ICT Академии Huawei. Почетными гостями церемонии стали вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова, председатель правления АО «Фонд науки» Арман Ашкин, а также ректоры и проректоры ведущих вузов страны.

Во время торжественной части мероприятия Динара Щеглова вручила компании Huawei благодарственные письма за вклад в реализацию национальной образовательной инициативы по развитию искусственного интеллекта среди студентов AI-SANA. В рамках этой инициативы Huawei локализовала три курса по искусственному интеллекту, перевела их на казахский язык и предоставила бесплатный доступ к обучению на платформе Huawei Talent Online.

На сегодняшний день более 200 521 студента из 45 университетов Казахстана успешно прошло сертификацию по ИИ в рамках программы AI-SANA, что делает эту инициативу одной из самых масштабных в регионе в сфере цифрового образования.

В ходе церемонии представители Huawei также презентовали смарт-решения для цифровизации образовательного процесса и представили отчет о деятельности ICT Academy на базе казахстанских вузов за прошедший год, включая динамику по количеству активных курсов, студентов и международных сертификаций.

Одним из центральных событий вечера стало награждение участников национального финала Huawei ICT Competition 2025–2026. Студенты соревновались по трекам Network, Cloud и Computing, демонстрируя практические навыки работы с современными технологиями. В направлении Network победу одержали Мадияр Мерейев (ЕНУ), Ансар Асылбек (КБТУ) и Жаксылык Абдумиталипов (КБТУ). В направлении Cloud отличились Ziani Louay (КБТУ), Мереке Нурай (КБТУ) и Арайлым Амангельдикызы (КазНУ имени аль-Фараби). В направлении Computing сильнейшими стали Семсер Бердибек (АТУ), Даниал Сайлаубек (АТУ) и Бакдаулет Кемал (АИУ), подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских студентов. Отдельно было отмечено 14 преподавателей в номинации «Instructor of the Year» за высокий уровень подготовки студентов, интеграцию курсов Huawei в учебный процесс и активное продвижение ИКТ-направлений в своих университетах.

По итогам ключевых показателей были также определены и награждены пять ICT Academy, которые в течение года в полном объеме выполнили план программы и показали выдающиеся результаты. Оценка основывалась на трех основных критериях в виде успешного внедрения AI-курсов в образовательные силлабусы (как обязательных, так и элективных дисциплин), наибольшего количества активных классов и студентов в рамках программы AI-SANA, а также активного и результативного участия в Huawei ICT Competition 2025–2026. В список лучших вошли КБТУ, КазНУ имени аль-Фараби, ALT University, Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е. А. Букетова и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. Награды преподавателям и академиям вручили председатель правления АО «Фонд Науки» Арман Ашкин и заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Сюй Хай.

«Поддержка образования и развитие ИКТ-талантов — один из ключевых приоритетов Huawei в Казахстане. Мы уверены, что инвестиции в студентов и преподавателей — это долгосрочный вклад в устойчивое развитие экономики и цифровую трансформацию страны. Посредством таких инициатив, как Huawei ICT Academy, AI-SANA и Huawei ICT Competition, мы вместе с университетами создаем экосистему, в которой молодежь получает доступ к передовым знаниям и технологиям, а преподаватели — к инструментам для обновления образовательных программ. Annual Awarding Ceremony — это возможность поблагодарить наших партнеров за доверие и отметить тех, кто делает ИКТ-образование в Казахстане сильнее, современнее и более конкурентоспособным», — подчеркнул Сюй Хай, заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.

Huawei ICT Academy — глобальная образовательная инициатива Huawei, реализуемая в партнерстве с университетами и колледжами по всему миру. В рамках программы учебные заведения получают доступ к авторским курсам Huawei, а студенты обретают возможность пройти практическое обучение и международную сертификацию по 23 ИКТ направлениям, таких как сетевые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект, кибербезопасность и т. д.

Программа Huawei ICT Academy уже несколько лет работает в казахстанских университетах как платформа, которая помогает сократить разрыв между классическими академическими курсами и реальными запросами цифровой экономики, формируя кадровый резерв для технологического развития страны.

