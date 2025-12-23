В Казахстане внедрят единую цифровую систему миграционного учета

Министерство труда и соцзащиты населения разработало проект новой Концепции миграционной политики до 2030 года.

Концепция предусматривает создание единого цифрового контура миграционного мониторинга на базе платформы Migration.enbek.kz. Система объединит данные ключевых госорганов — МВД, МИД, Минтруда, Миннауки и других ведомств, передает Sputnik.

«Платформа позволит государству видеть передвижение и статус мигрантов, прогнозировать потоки и принимать решения быстрее, без дублирования функций между ведомствами», — отметили в Минтруда.

Разрабатывать и внедрять эту систему планируют в рамках концепции миграционной политики Казахстана до 2030 года. Сейчас проект находится на рассмотрении правительства.

Также запланирована интеграция системы Enbek.kz с Национальной образовательной базой данных и другими информационными ресурсами, что обеспечит мониторинг трудоустройства выпускников, переселенцев и участников государственных программ. Между регионами выбытия и приема трудовых ресурсов планируется заключение межрегиональных меморандумов.

«Особое внимание уделяется поддержке внутренних переселенцев и кандасов. Концепцией предусмотрено утверждение ежегодных региональных квот на переселение и расселение в северных, восточных и центральных областях страны. В этих регионах будут развиваться проекты, направленные на повышение доходов сельского населения, в том числе через льготное кредитование личных подсобных хозяйств, развитие кооперации и стимулирование малого бизнеса», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, предусматривается заключение двусторонних соглашений с рядом стран Европы и Азии по защите трудовых и социальных прав казахстанских граждан, создание цифровой платформы мониторинга граждан, выезжающих за рубеж с целью трудоустройства и многое другое.

«Большое внимание уделяется привлечению квалифицированных иностранных специалистов и иностранных студентов. Планируется создание отраслевых университетов, проведение профориентационных кампаний в странах Центральной Азии», — рассказали в министерстве.

По данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2025 года в Казахстан прибыли свыше 16 тысяч человек, а выехали 5 975. Основной миграционный обмен по-прежнему идет со странами СНГ.