Сумма ущерба от интернет-мошенничества в ЗКО превысила 1,8 млрд тенге

С начала года управлением по противодействию киберпреступлениям ДП ЗКО раскрыто 160 уголовных правонарушений в отношении 73 лиц.

К уголовной ответственности привлечены не только преступники, совершающие интернет-мошенничества, но и их соучастники — дропперы, дроповоды, криптовалютчики, активаторы и курьеры. Ведется следствие еще по 18 уголовным делам в отношении 7 лиц, которые планируется окончить до конца года. По результатам уже прошедших судебных процессов принято решение о возмещении потерпевшим более 377 млн тенге, передает Kazpravda.kz.

Несмотря на усиление разъяснительно-профилактической работы, которой за год охвачено более 200 тысяч человек, количество пострадавших от действий интернет-мошенников только увеличивается. По итогам 11,5 месяцев зарегистрировано 564 факта интернет-мошенничеств, что на 20,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Сумма ущерба по всем фактам превысила 1,8 млрд тенге. В 365 случаях злоумышленники выступали «в роли» сотрудников банков, предлагая защитить банковские счета.

