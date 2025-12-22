Денсаулық сақтау министрлігі: қазақстандықтар барлық медициналық қызметтердің 9%-ын қашықтықтан алады
Телемедицина бұл жағдайды біртіндеп өзгертіп, ірі қалаларға бармай-ақ консультация алуға және сүйемелдеуге мүмкіндік береді.
Шалғайдағы және ауылдық елді мекендердің тұрғындары үшін мамандандырылған медициналық көмекке қолжетімділік дәстүрлі түрде қашықтықпен және бейінді мамандардың жетіспеушілігімен шектелді. Ағымдағы жылдың 11 айында медициналық ұйымдар 3,5 млн қашықтықтан медициналық қызмет көрсетті — бұл көрсетілген көмектің жалпы көлемінің 9,03%.
Мұндай консультациялардың негізгі бөлігі ауыл тұрғындарына қатысты болды. Бұл тек алғашқы консультациялар туралы ғана емес, сонымен қатар қашықтықтан бақылау, диагноздарды нақтылау және пациенттерді сүйемелдеу туралы.
Еліміздің сегіз өңірінде 100-ден астам медициналық ұйым тартылған «Онлайн-медицина» пилоттық жобасы іске асырылуда. Жоба медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға және аумақтық теңсіздікті төмендетуге бағытталған.