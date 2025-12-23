Следов взлома Kundelik в Минцифре не выявили

Ранее анонимный Telegram-канал заявил, что в сеть попали данные тысяч казахстанских школьников.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана не зафиксировало фактов взлома системы электронных дневников Kundelik. Ведомство отметило, что вопрос защиты персональных данных школьников находится на постоянном контроле, передает Курсив.

«В случае выявления нарушений требований законодательства будут приняты меры в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе.

Ранее анонимный Telegram-канал заявил, что в сеть попали данные тысяч казахстанских школьников из Kundelik — ФИО, даты рождения, школы и классы. Сведения якобы актуальны на сентябрь 2025 года, а утечка произошла недавно.

Компания Kundelik также опубликовала официальное опровержение факта утечки. Сотрудники проводят внутреннюю техническую проверку.

