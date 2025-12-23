В Казахстане запустили первую платформу-агрегатор для нетто-потребителей

Развитие сектора нетто-потребления — один из приоритетов Министерства энергетики.

18 декабря состоялся запуск уникального проекта: платформы-агрегатора для нетто-потребителей с участием заместителя председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Жалгаса Шогельбаева. Пилотный проект платформы реализован на площадке ТОО «Абайская швейная фабрика», где введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Потребитель предоставил только площадку — все остальные задачи взяла на себя Green Platform.

С этой целью в 2024 году в законодательство были внесены изменения, стимулирующие бизнес и граждан использовать маломасштабные ВИЭ-установки.

«Этот проект не эксперимент, а понятная, рабочая модель, которую можно масштабировать и внедрять на других предприятиях — шаг за шагом, без сложных барьеров», — отметил Жалгас Шогельбаев.

Развитие сектора нетто-потребления — один из приоритетов Министерства энергетики. Это направление позволяет не только экономить энергию и снижать потери при передаче, но и усиливает устойчивость национальной энергосистемы, обеспечивая баланс при вводе новых СЭС и ВЭС.

Ключевым условием масштабирования сектора является привлечение инвестиций и развитие технологического аутсорсинга. Green Platform предлагает комплексный подход: от подбора оборудования и установки солнечных панелей «под ключ» до их регулярного обслуживания.

Проект открывает новые возможности для децентрализации и «озеленения» энергетики Казахстана, а также расширяет участие малого и среднего бизнеса в энергопереходе.

