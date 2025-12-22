Следите за новостями

Цифра дня

3,5 млн дистанционных медицинских услуг оказано за 11 месяцев 2025 г.

    9% всех медицинских услуг казахстанцы получают дистанционно

    За 11 месяцев текущего года медицинскими организациями оказано 3,5 млн дистанционных медицинских услуг.

    22 декабря 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Регионы

    Для жителей отдаленных и сельских населенных пунктов доступ к специализированной медицинской помощи традиционно был ограничен расстоянием и нехваткой профильных специалистов. Телемедицина постепенно меняет эту ситуацию, позволяя получать консультации и сопровождение без выезда в крупные города.

    За 11 месяцев текущего года медицинскими организациями оказано 3,5 млн дистанционных медицинских услуг — это 9,03% от общего объема оказанной помощи.

    Основная часть таких консультаций пришлась на сельских жителей. Речь идет не только о первичных консультациях, но и о дистанционном наблюдении, уточнении диагнозов и сопровождении пациентов.

    В восьми регионах страны реализуется пилотный проект «Онлайн-медицина», в который вовлечено более 100 медицинских организаций. Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи и снижение территориального неравенства.

    Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.