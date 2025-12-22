Алгоритмы ИИ используются в проекте «Безопасный город» в Павлодарской области

Проект направлен на повышение дорожной и общественной безопасности, снижение уровня уличной преступности и сокращение количества ДТП.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о проекте «Безопасный город», на реализацию которого из бюджета было выделено 9 млрд тенге.

«Распространялась информация о том, что мы покупаем программное обеспечение за такие деньги. Но мы приобретали сервисную модель. То есть, в течение 3 лет от компании, которая выиграет конкурс, будем получать видеонаблюдение и сопровождение. Мы не покупаем оборудование. Через 3 года это оборудование нам передадут на безвозмездной основе. Эта модель была разработана, чтобы покрыть область необходимыми камерами видеонаблюдения. Павлодарская область — один из регионов в стране, где не были установлены камеры видеонаблюдения для трасс, перекрестков. Программа реализована. В тестовом режиме она передает картинку. Используется часть алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющая определить, какие машины чаще всего нарушают, лица, которые находятся в розыске», — прокомментировал аким.

По словам главы региона, проект окупит себя в течение 4-5 лет, а система должна прослужить не менее 10 лет.

«Наша задача — успокоение трафика, так как регистрируется большое количество ДТП. За этими цифрами скрываются судьбы людей», — добавил Асаин Байханов.

