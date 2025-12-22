Весь путь недропользователя оцифрован: 22 госуслуги переведены в онлайн-формат

Вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова рассказала о внедрении цифровых решений в сферах недропользования, строительства и ЖКХ.

Она подчеркнула, что цифровая трансформация сегодня — это не выбор, а необходимое условие устойчивого развития отраслей, обеспечивающее рост производительности и прозрачность процессов. В сфере геологии успешно функционирует Единая платформа недропользования. На ней уже оцифровано 22 государственные услуги, внедрены интерактивная карта, электронные аукционы и сервис «электронный кошелек» для оплаты подписных бонусов.

«В текущем году через Единую платформу предоставлено 729 лицензий и проведено 4 аукциона на общую сумму подписных бонусов 45,4 млрд тенге. Также впервые обеспечена онлайн-сдача отчетности по внутристрановой ценности (ЛКУ)», — сообщила Жаннат Дубирова.

Ведется активная работа по оцифровке договорной базы: в цифровой формат переведено 3 449 контрактов и лицензий по твердым полезным ископаемым, а также 2 024 контракта по общераспространенным полезным ископаемым.

В следующем году планируется запуск проекта по обработке геологических отчетов с использованием искусственного интеллекта. Технология позволит распознавать сканированные документы, карты и таблицы, преобразуя их в единую базу Big Data. Это обеспечит автоматизированную аналитику и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Ключевым проектом в строительной сфере является Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК). Она призвана исключить незаконную точечную застройку и сделать градостроительную информацию открытой. В IV квартале текущего года ряд услуг, включая выдачу техусловий, переводится в пилотный режим.

«В начале следующего года планируется внедрение инструмента ИИ. С использованием дронов и алгоритмов искусственного интеллекта будет обеспечиваться сопоставление фактической застройки с утвержденными генпланами. Выявленные нарушения будут оперативно направляться в органы ГАСК», — отметила вице-министр.

Для реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» запущена электронная платформа закупок. На ресурсе Meks.zakup.sk.kz уже зарегистрированы все коммунальные предприятия-участники, подано 166 проектов на сумму около 500 млрд тенге.

В следующем году планируется создание единой платформы жилищно-коммунального хозяйства «Smart Turmys». Сервис объединит в «одном окне» основные услуги: водо-, тепло-, электро-, газоснабжение и вывоз отходов. Это упростит взаимодействие граждан с коммунальными службами и повысит прозрачность начислений.

