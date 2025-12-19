Новую цифровую систему внедряет Министерство водных ресурсов и ирригации

В пяти областях страны ведется разъяснительная работа по внедрению цифровой системы для заключения договоров по подаче поливной воды.

В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации РК внедряет в пилотном режиме биллинговую систему. В платформе оцифрованы ключевые процессы: подача заявок, заключение договоров и проведение расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз».

Весь процесс, от подачи заявки до оплаты, осуществляется в электронном формате. В настоящее время совместно с банками второго уровня прорабатывается возможность подачи заявок и оплаты услуг через мобильные банковские приложения.

«Рабочая группа проводит разъяснительные работы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу, включая отдаленные районы. Внедрение биллинговой системы значительно упрощает для фермеров процесс заключения договоров, а также позволяет РГП „Казводхоз“ эффективно мониторить нагрузку на каналы и планировать распределение водных ресурсов. Также система способствует борьбе с „черным рынком“ воды. Платформа в режиме реального времени позволяет видеть наличие действующих договоров у водопотребителей и выявлять факты незаконного забора поливной воды», — сообщила директор Департамента цифровизации Министерства водных ресурсов и ирригации Мейргуль Куандыкова.

