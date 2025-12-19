Как отличить дипфейк, рассказали казахстанцам

Дипфейки стали одним из ключевых инструментов для совершения финансовых преступлений.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка раскрыло, как преступники используют ИИ для кражи денег и данных, и назвало признаки, по которым можно распознать цифровой обман. Ведомство заявило, что дипфейк стал одним из ключевых инструментов для совершения финансовых преступлений, передает Liter.kz.

«Дипфейк — это фото, видео или аудиозапись, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта. Технология позволяет подделать лицо человека, его голос и мимику, а также добавлять в речь слова, которые он никогда не произносил», — отметили в агентстве.

Современные сервисы способны создать реалистичное дипфейк-видео или аудио даже на основе одной фотографии или нескольких секунд записи голоса. С помощью дипфейков злоумышленники получают доступ к банковским счетам, оформляют кредиты на других лиц, крадут данные умерших людей и создают фейковые обращения для обмана граждан.

«Странное моргание, исчезающие фрагменты лица, речь невпопад, роботизированный тон — все это может указывать на дипфейк. Если вам звонит якобы знакомый с просьбой срочно перевести деньги, завершите звонок и перезвоните ему сами. Главная защита — осведомленность. Пользователям необходимо соблюдать цифровую гигиену, не открывать подозрительные ссылки, проверять фото- и видеоматериалы через специальные сервисы и не верить обещаниям гарантированного дохода. Финансовые организации Казахстана обязаны применять двухфакторную аутентификацию с использованием биометрии для всех дистанционных услуг. Эти меры направлены на повышение уровня кибербезопасности», — советуют в АРРФР.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.