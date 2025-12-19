Соцсети для детей могут ограничить авторизацией через eGov

Однако пока неизвестно, как это будет работать.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов заявил, что в Казахстане рассматривают возможность введения возрастных ограничений для социальных сетей детям до 16 лет по примеру Австралии. По его словам, австралийские нормы только начали действовать 10 декабря 2025 года. Их онлайн-платформы сразу же отреагировали и ввели механизмы верификации возраста, передает Курсив.

«Будем смотреть, обсуждать с онлайн-платформами, сложно ли это будет в Казахстане регулировать. Именно таким образом», — уточнил он.

При этом Кочетов отметил, что в Казахстане есть альтернативный вариант. Это верификация через государственные базы данных, такие как eGov.

«eGov сегодня у каждого в телефоне. Пока еще того, как это будет конкретно работать, мы не знаем», — заявил вице-министр.

Тем временем с сентября 2025 года в казахстанских детсадах, школах и колледжах проведено более 1,4 млн уроков личной безопасности. Занятия направлены на развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения — как в повседневной жизни, так и в цифровой среде.

