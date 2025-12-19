Q University мен Guangzhou City Polytechnic стратегиялық әріптестік туралы меморандумға қол қойды
Құжат екі тараптың практикалық дағдылар мен білім беру саласындағы цифрлық трансформацияға басымдық беретін тұрақты академиялық өзара әрекеттестік орнатуға ниетін бекітеді.
Қытайда Q University мен Guangzhou City Polytechnic ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Келісім білім беру, ғылым және халықаралық академиялық ұтқырлық салаларындағы стратегиялық серіктестікті дамытуға бағытталған.
Ынтымақтастықтың басым бағыттарының бірі — Online News and Communication / Онлайн журналистика және цифрлық коммуникациялар. Тараптар онлайн-журналистика, мультимедиалық коммуникациялар және цифрлық контент жасау саласында бірлескен оқу модульдерін жүзеге асыруға келісті. Серіктестік аясында digital storytelling, data-журналистика, медиаменеджмент және фактчекинг бойынша ортақ курстар әзірленеді, сондай-ақ студенттік мультимедиа-жобалар іске қосылып, оқытушылар алмасуы арқылы дәрістер мен практикалық сабақтар өткізіледі.
Меморандумның тағы бір маңызды бағыты — ақпараттық технологиялар және цифрлық шешімдер. Серіктестік веб және мобильді әзірлеу, UX/UI-дизайн, цифрлық білім беру платформалары, сонымен қатар медиа мен бизнесте жасанды интеллектіні қолдану салаларында модульдік оқу бағдарламаларын бірлесіп әзірлеуді қамтиды. Жоспарланған бастамаларға практикалық дағдылар мен нарық талаптарына бағытталған қысқа мерзімді сертификаттау бағдарламаларын іске асыру кіреді.