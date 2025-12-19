Q University и Guangzhou City Polytechnic подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Соглашение направлено на развитие стратегического партнерства в области образования, науки и международной академической мобильности.

В Китае состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Q University и Guangzhou City Polytechnic. Документ закрепляет намерение сторон выстраивать устойчивое академическое взаимодействие с фокусом на современные прикладные компетенции и цифровую трансформацию образования.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества стало Online News and Communication / цифровая журналистика и коммуникации. Стороны договорились о совместной реализации образовательных модулей в области онлайн-журналистики, мультимедийных коммуникаций и производства цифрового контента. В рамках партнерства планируется разработка совместных курсов по digital storytelling, data-журналистике, медиаменеджменту и фактчекингу, а также запуск студенческих мультимедийных проектов и обмен преподавателями для проведения лекций и практических занятий.

Отдельное внимание в меморандуме уделено направлению информационных технологий и цифровых решений. Партнерство охватывает совместную разработку модульных образовательных программ по веб- и мобильной разработке, UX/UI-дизайну, цифровым образовательным платформам, а также применению искусственного интеллекта в медиа и бизнесе. В числе запланированных инициатив – реализация краткосрочных сертификационных программ, ориентированных на практические навыки и требования рынка труда.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.