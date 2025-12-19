85%-дан астам пациент дәрілерді цифрлық сервистер арқылы алады
Жеке кабинеттерде барлық жазылған және алынған электронды рецепттер қолжетімді.
2024 жылдан бастап амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген пациенттердің 85%-дан астамы «Әлеуметтік әмиянды» қоса алғанда, цифрлық сервистерді пайдаланады. Диспансерлік бақылауда тұрған 3,3 млн пациенттің цифрлық есебі дәрі-дәрмектерге қажеттілікті дербестендірілген жоспарлауға мүмкіндік берді. Бұл сатып алу көлемін дәлірек болжауға және тапшылық қауіптерін азайтуға мүмкіндік береді.
Жеке дәріханалардың қатысуымен және бірге төлеу механизмі арқылы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді орталықсыздандыру бойынша пилоттық жобаны іске қосуға дайындық жүргізілуде. Болашақта бұл азаматтарға дәріханалар мен дәрілерді таңдау мүмкіндігін кеңейтеді, сондай-ақ әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы өтемақы есебінен жеке шығындарды азайтуға септігін тигізеді.
Цифрландыру фармацевтикалық бизнеске де қатысты. Дәрі-дәрмектерді тіркеу мерзімі «бір терезе» қағидаты бойынша 210 күннен 100 жұмыс күніне қысқартылды.
Дәрілерді белгілеу және толық бақылау жүйесі енгізілді: бүгінгі күнге 667 млн-нан астам бірлік белгіленді. Бұл нарықтың ашықтығын арттырды — фармацевтикалық сектордағы салық төлеушілер саны 5%-ға өсті, ал салықтық түсімдер 24%-ға артты.