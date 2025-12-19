Жаслан Мәдиев Токиодағы Mitsubishi корпорациясының басшылығымен кездесу өткізді
Тараптар диалогты жалғастыруға және алдағы байланыстар аясында ынтымақтастықтың нақты бағыттарын бірлесіп пысықтауға дайын екендерін білдірді.
Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Мемлекет басшысының ресми сапары, сондай-ақ «Орталық Азия + Жапония» диалогы саммиті аясында Токиодағы Mitsubishi Corporation компаниясының штаб-пәтерінде компания өкілдерімен кездесу өткізді.
Кездесуге Mitsubishi Corporation тарапынан:
— Mitsubishi Corporation компаниясының Түркия, Орталық Азия және Кавказ өңірлері бойынша өңірлік өкілі — Ясунори Сакамото;
— Mitsubishi Corporation компаниясының Стамбулдағы бас филиалының жаңа бизнес бағыттарын дамыту бөлімінің бас менеджерінің орынбасары — Кенто Оно;
— Mitsubishi Corporation компаниясының Алматы қаласындағы офисінің бас менеджері — Такамаса Яно қатысты.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Mitsubishi Corporation арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын, сондай-ақ Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және технологиялық дамуындағы стратегиялық басымдықтарды ескере отырып, серіктестікті кеңейту мүмкіндіктерін талқылады.
Экономиканың цифрлық трансформациясы, жасанды интеллектіні дамыту, заманауи цифрлық және телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру, сондай-ақ негізгі салаларда AI-driven бизнес шешімдерді енгізу мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Тараптар:
— жасанды интеллект экожүйесін және бағдарламалық шешімдерді дамыту;
— цифрлық инфрақұрылым мен телекоммуникациялар, оның ішінде 5G технологиялары;
— ақылды және орнықты қалалар;
— цифрлық энергетикалық шешімдер мен декарбонизация;
— Қазақстан аумағында деректер орталықтарын және есептеу инфрақұрылымын құру және дамыту салалары бойынша ынтымақтастық әлеуетін қарастырды.
Сондай-ақ бірлескен жобаларды іске асыру, технологияларды локализациялау және Қазақстанның цифрлық әрі индустриялық инфрақұрылымына инвестиция тарту мүмкіндіктері жеке талқыланды.
Премьер-министрдің орынбасары Қазақстанның кешенді технологиялық және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруда мол тәжірибесі бар жаһандық компания ретінде Mitsubishi Corporation-мен ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестікті дамытуға мүдделі екенін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша Mitsubishi Corporation өкілдері өңірдегі цифрлық трансформация, жасанды интеллект және инновациялық даму мәселелері талқыланатын негізгі халықаралық алаң — Digital Bridge халықаралық цифрлық форумына қатысуға шақырылды.